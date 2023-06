Kalp hastalıklarından koruyan beslenme yöntemi! Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta...

YENİ LEZZET: GLÜTENSİZ UN Son dönemlerde adından sıkça bahsettiren glütensiz un her geçen gün daha fazla kişi tarafından tercih ediliyor. Glüten, ekmeklerin yapım aşamasında hamurun temel yapısını oluşturan bir proteindir. Ekmek ve kek hamurunun kabarmasına ve istenilen şeklin alınmasına yardımcı olur. Ancak glüten birçok kişide çeşitli alerjik sorunlara neden olduğundan daha çok glüten içermeyen un tercih ediliyor. Glütensiz unlar, doğal yapısında gluten barındırmayan hemen her besinden elde edilebiliyor. Ancak bu ürünlerin un görevini yerine getirebilmesi için özellikle de nişasta içeren veya su emici özelliğe sahip olan besinler kullanılıyor. Badem unu, hindistan cevizi unu, fındık unu, karabuğday unu, yulaf unu, kinoa unu, nohut unu, pirinç unu, teff unu, keçiboynuzu unu, mısır unu en yaygın tüketilen glütensiz unlardır. Türkiye'de en çok bilinen ve tüketimi de en fazla olan glütensiz un türü mısır unudur. Glütensiz un karışımı ile mutfakta birbirinden farklı tarifler deneyerek daha sağlıklı ve formda kalmak mümkün.



GLÜTENSİZ DİYETTE BUNLARA DİKKAT EDİN

Çeşitli sağlık sorunları nedeniyle yapılan glütensiz diyetin iyi planlanması oldukça önemli. Tabii ki besin etiketi okumak ve yenebilecek ürünlerin glütensiz olduğundan emin olmak gerekmektedir.

HAYVANSAL BESİNLER: Kırmızı et, tavuk, hindi, balık etleri, deniz ürünleri, yumurta glüten içermeyen besinlerdir. Bu besinlerin yağsız kısımları, derisiz olarak yenilebilmektedir. Ancak konserve et, etli pide, lahmacun, hamburger, içinde ekmek içi bulunan köfte, salam, sosis, unla kızartılmış sokak lezzetleri glüten içermektedir.

SÜT ÜRÜNLERİ: Her türlü katkısız tam yağlı süt ve sütten yapılan peynir, yoğurt, kefir, cacık, ayran ve kremayı glüten içermediği için serbest olarak tüketilebilir.

SAĞLIKLI YAĞLAR: Tüm bitkisel ve hayvansal yağlar istenildiği kadar tercih edilebilir. Zeytinyağından tereyağına kadar yemeklerde tüketilebilir.

BİTKİSEL BESİNLER: Her türlü baklagiller, taze sebzeler, taze meyveler, kuru yemişler, kakao, bal, kahve, çay, zeytin, turşu, tuz, sirke ve baharatlar tercih edilebilir.