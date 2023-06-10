Kalp hastalıklarından koruyan beslenme yöntemi! Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta...





ŞİZOFRENİ VE OTİZMDE ETKİLİ

Şizofreni hastalarında glütene karşı bağışıklık sisteminin ürettiği antigliadin otoantikorları normale göre daha yüksektir. Bu antikorların yüksek olması inflamasyonu tetikleyen TNF-a, IL-1B gibi sitokinleri arttırır ve psikiyatrik hastalıklarla ilişkilidir. Çok değerli bir çalışma, şizofreni hastalarının diyetlerinden glütenin çıkarılması sonucunda şizofreni belirtilerinin azaldığını gösteriyor. Ayrıca glütensiz diyet, otizm spektrum bozukluğuna bağlı sindirim bozukluklarını ve davranış bozukluklarını azaltır, endometriozisin neden olduğu pelvik ağrıları geçirir.



YENİ LEZZET: GLÜTENSİZ UN

Son dönemlerde adından sıkça bahsettiren glütensiz un her geçen gün daha fazla kişi tarafından tercih ediliyor. Glüten, ekmeklerin yapım aşamasında hamurun temel yapısını oluşturan bir proteindir. Ekmek ve kek hamurunun kabarmasına ve istenilen şeklin alınmasına yardımcı olur. Ancak glüten birçok kişide çeşitli alerjik sorunlara neden olduğundan daha çok glüten içermeyen un tercih ediliyor. Glütensiz unlar, doğal yapısında gluten barındırmayan hemen her besinden elde edilebiliyor. Ancak bu ürünlerin un görevini yerine getirebilmesi için özellikle de nişasta içeren veya su emici özelliğe sahip olan besinler kullanılıyor. Badem unu, hindistan cevizi unu, fındık unu, karabuğday unu, yulaf unu, kinoa unu, nohut unu, pirinç unu, teff unu, keçiboynuzu unu, mısır unu en yaygın tüketilen glütensiz unlardır. Türkiye'de en çok bilinen ve tüketimi de en fazla olan glütensiz un türü mısır unudur. Glütensiz un karışımı ile mutfakta birbirinden farklı tarifler deneyerek daha sağlıklı ve formda kalmak mümkün.