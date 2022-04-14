Kalp hastası olmayı bu yöntemlerle engelleyin! Her gün 3 defa yaparsanız...

Yüksek kolesterol kalp düşmanı Kolesterolün vücuttaki her hücrede bulunan bir yağ çeşidi olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Ataş, şu bilgileri paylaştı: "Yağların sindiriminde, hücre zarında yapıtaşı olarak ve bazı hormonların yapımında görevleri vardır. Fazla miktarda olması ise zararlıdır. LDL kolesterol yani kötü kolesterol, kanda yağların damar duvarında birikmesine sebep olarak ateroskleroz (damar sertliği) denilen bir çeşit damar hastalığına yol açar. Damar sertliği nedeniyle damar zamanla daralarak kanın geçmesine izin vermez ve kalp krizine neden olur. Eğer damar tıkanması beyin damarlarında olursa felç meydana gelebilir. HDL kolesterol (iyi kolesterol) kandan yağları toplayarak, parçalanmak üzere karaciğere götürür. HDL miktarının artması damar sertliği riskini azaltarak damarlarımızı dolayısıyla da kalbimizi ve beynimizi korur. HDL'nin artmasını sağlamanın en kolay yolu egzersiz yapmaktır."





Egzersiz yapın

Sağlıklı bir kalp için daha fazla hareket edinmesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Ataş, "Vücudunuz kalorileri yakmıyorsa, onları yağ olarak depolar. Bunun fazlası da daha yüksek trigliserid ve kötü kolesterol anlamına geliyor. Bu da kalbiniz için kötü bir haberdir. Her gün 30 dakikalık egzersiz yapmayı hedefleyin, bu süreç, üç adet 10'ar dakikalık seanslardan oluşabilir. Günde yapılan 30 dakikalık egzersizin kardiyovasküler hastalık riskini azaltmaktadır" dedi.

Sağlıklı bir kalbin, sadece kalp hastalıklarından korunmak için değil, şimdi ve ileriki yaşlarda hayatın tadını çıkarmak için yeterli enerjiye sahip olma açısından da önemli olduğunu ifade eden Dr. Ali Ekber Ataş, kalp hastalıklarının kadın-erkek, genç-yaşlı demeden herkesi ilgilendirdiği sözlerine ekledi.