Kalp krizi geçirme riskinizi 21 kat artırıyor! Özellikle bu durum tetikliyor...

Yapılan araştırmalar sonucun önemli bir yakınını kaybeden kişilerin ilk 24 saat içerisinde kalp krizi geçirme riskinin 21 kat artığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Dilek Cahide Haznedar Kırcı, günlük yaşantıda stres ve üzüntü gibi nedenlerin de kalp krizini tetikleyebileceğinin altını çizdi. Ancak durumun kırık kalp sendromuyla karıştırılmaması için ne gibi farklara bakılması gerektiğini de detaylı olarak anlattı.

İHA Giriş Tarihi: 28.03.2023 09:50 PAYLAŞ ABONE OL

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Dilek Cahide Haznedar Kırcı, ağır stresin kalp krizi riskinin yanı sıra stresle oluşan geçici bir kalp krizi olarak bilinen 'stres kardiyomyopati' riskini de arttırdığını söyledi. Önemli bir yakınını kaybedenlerin kalp krizi geçirme riskinin 21 kat fazla olduğuna dikkat çeken Kırcı, "Araştırmacılar, yaşamınızda önemli yere sahip bir yakınınızı kaybettiğinizde, kaybınızın ertesi günü kalp krizi geçirme riskinizin 21 kat, bir hafta sonrasında ise 6 kat artmış olduğunu belirtmektedir. Ağır stresi takiben kalp krizi riskiniz artarken, temel olarak stresle oluşan geçici bir kalp krizi olarak bilinen stres kardiyomyopati riski de artar" dedi.



Travmatik olayların, psikolojik stresin ve uyku bozukluğunun, koroner kalp hastalığı için önemli bir risk faktörü olduğu kaydeden Kırcı, "Depresyonun koroner arter hastalığı gelişiminde önemli bir risk etkeni olduğunu ve bu etkinin cinsiyet, vücut ağırlığı ,aktivite, kan basıncı ve sigara gibi diğer kardiyovasküler risk etkenlerinden bağımsız olduğu bilinmektedir. Travmatik olayların, psikolojik stresin ve uyku bozukluğunun, koroner kalp hastalığı için önemli bir risk faktörü olduğu ve akut miyokard infarktüsünün (kalp krizi), psikolojik stresle ilişkilidir. Olumlu ya da olumsuz tüm duygularınız fizyolojik değişimlere neden olmakta ve yaşanan stresin düzeyi, birçok sağlık problemine neden olabilmektedir.