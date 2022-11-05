Kalp krizi mi yoksa? İşte kalp kriziyle benzer belirtilere sahip o hastalık! Ayırt etmenin yolu ise...

Mide ağrısı ve yanması, gastroözofageal reflü ve pankreatit gibi rahatsızlıklar, göğüste ağrı, yanma gibi semptomları tetiklemesi nedeniyle aynı zamanda kalp kriziyle oldukça benzer belirtileri de beraberinde getiriyor. Fakat bu noktada önemli olan; mide ekşimesi sorununun da kalp krizinin potansiyel bir erken belirtisi olduğunun farkında olmak. Bu nedenle birçok insan, belirtileri birbiriyle karıştırabilir.
Hackensack'teki Hackensack Üniversitesi Tıp Merkezi'nde Kardiyolog Dr. Julius Gardin, büyük bir yemek yedikten sonra göğüs ağrısının, sindirim için kan akışının kalpten yönlendirilmesine neden olduğu konusunda uyardı.
Dr. Gardin, kalp krizi geçiren kişilerin, genellikle durumu "basit bir mide ekşimesi" olarak değerlendirdiğini ve bazılarının bu nedenle geç kalabildiğini belirtti. Sorun reflü gibi sindirim sistemi ile ilgili bir tetikleyici ise; göğüs ağrısının genellikle baharatlı yemekler gibi yiyeceklerin tüketilmesinden sonra daha keskin bir ağrıya neden olduğunu söyledi.
KALP KRİZİ VE GÖĞÜS BÖLGESİNDEKİ SEMPTOMLAR
Sağlık uzmanları, kalp ile ilgili bir göğüs ağrısı yaşanması durumunda göğüs bölgesinde sıkışma, yanma, basınç gibi oldukça bariz belirtiler olduğu konusunda uyarıda bulunuyor. Ağrı sırt, boyun, çene veya kollarda yayılım gösterebilir, hareket ettikten sonra ise belirtiler çok daha kötüleşir.
Bu semptomların yanı sıra baş dönmesi, terleme, mide bulantısı, nefes almada zorluk veya düzensiz nabız da belirgin hale gelebilir.
KALP KRİZİ İLE İLGİLİ DİĞER SEMPTOMLAR
Diyabet, obezite veya yüksek kolesterolden herhangi birinden muzdarip kişiler, ağrının daha ciddi boyuta gelmesi konusunda bir endişeyle sonuçlanabilir. Aynı zamanda sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklar, aile içerisinde kalp rahatsızlığı öyküsü varsa bu uyarılar çok daha ciddi hale gelir.
Yaş başka bir faktördür ve 45 yaşın üzerindeyse ve göğüs ağrısı veya olağandışı mide ekşimesi çekiyorsa, hızlı hareket edilmesi şiddetle tavsiye edilir.
AĞRININ ZAMANINA DİKKAT!
Mide ekşimesinin zamanlaması da ayırt edici önemli bir diğer unsur. Jackson Cardiology'de kardiyolog olan Dr. Myrna Alexander Nickens'a göre; göğüs ağrısı azalmaya başlamadan önce genellikle beş ila on dakika sürüyor. Fakat kalp krizinde bu ağrı çok daha uzun bir vakit alıyor. Bu nedenle dikkatli olmakta fayda bulunuyor.
YAŞLILARDA VE KADINLARDA KALP KRİZİ BELİRTİLERİ
Uzmanlar, kalp krizi belirtilerinin bu gruplarda görülen yaygın belirtilerden farklı olabileceği konusunda uyarıyor. Kadınlar mide bulantısı, bitkinlik ve genel olarak yorgun hissetmeye daha yatkındır.
EN YAYGIN KALP KRİZİ BELİRTİLERİ
Uzmanlara göre, kalp krizinin en yaygın belirtilerinden bazıları şunlardır: