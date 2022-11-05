Kalp krizi mi yoksa? İşte kalp kriziyle benzer belirtilere sahip o hastalık! Ayırt etmenin yolu ise...

Mide ağrısı ve yanması, gastroözofageal reflü ve pankreatit gibi rahatsızlıklar, göğüste ağrı, yanma gibi semptomları tetiklemesi nedeniyle aynı zamanda kalp kriziyle oldukça benzer belirtileri de beraberinde getiriyor. Fakat bu noktada önemli olan; mide ekşimesi sorununun da kalp krizinin potansiyel bir erken belirtisi olduğunun farkında olmak. Bu nedenle birçok insan, belirtileri birbiriyle karıştırabilir.

Hackensack'teki Hackensack Üniversitesi Tıp Merkezi'nde Kardiyolog Dr. Julius Gardin, büyük bir yemek yedikten sonra göğüs ağrısının, sindirim için kan akışının kalpten yönlendirilmesine neden olduğu konusunda uyardı.