Kalp krizini önlemenin yolu! Uzmanından altın değerinde tavsiyeler...

Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, 10-16 Nisan Kalp Sağlığı Haftası kapsamında kalp sağlığının korunmasına ilişkin uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp hastalığının dünya çapında önde gelen ölüm sebeplerinden biri olduğunu vurgulayarak "Kalp hastalığı her 4 ölümün birinden sorumludur. Kalp hastalıkları her yıl, tüm kanser türlerinin toplamından daha fazla insanın ölümüne yol açıyor. Bununla birlikte kalp hastalığından korunmak için sağlıklı kiloyu koruma, fiziksel aktivitede bulunma ve kalp sağlığına uygun bir diyet izleme gibi alışkanlıklar sayesinde mucizeyle çığır açan bir tedavi gerektirmeden de önlenebilir" diye konuştu.

EN ÖNEMLİSİ SİGARAYI BIRAKIN, TUZU AZALTIN, HAREKETE GEÇİN

Günlük yaşamda yapılacak küçük değişikliklerle büyük fark yaratabileceğimizi ve bu nedenle farkındalığın önemine dikkati çeken Prof. Dr. Bilal Boztosun, 10 basit değişikliği şu şekilde açıkladı:

"Sigarayı bırakın. Sigarayı bırakmak, bir insanın daha uzun yaşamak için yapabileceği en önemli şeydir. Sigara içiyorsanız, kalp krizi geçirme olasılığınız sigara içmeyen birine göre iki kat daha fazladır. Ancak sigarayı bıraktığınız andan itibaren kalp krizi riski azalmaya başlar. Halka açık yerlerde sigara içme yasakları sigarayı bırakmak için insanlara çok büyük bir motivasyon sağladı.

Tuzu azaltın. Çok fazla tuz, koroner kalp hastalığı geliştirme riskini artıran yüksek tansiyona neden olabilir. Cips, tuzlu yemişler, konserve ve paket çorbalar ve soslar, kuru fasulye ve konserve sebzeler, etli turtalar, pizzalar ve hazır yemekler gibi yiyeceklerden kaçının. Sağlıklı görünen birçok kahvaltılık gevrek ve ekmek aynı zamanda yüksek düzeyde tuz içerir, bu yüzden bunlara da dikkat edin.

Diyetinize dikkat edin. Sağlıklı bir diyet, kalp hastalığı geliştirme riskini azaltmaya yardımcı olabilir ve ayrıca kalp krizinden sonra hayatta kalma şansını artırmaya yardımcı olabilir. Bol miktarda taze meyve ve sebze, yağlı balık, tam tahıllı ekmek, makarna ve pirinç gibi nişastalı yiyecekler içeren dengeli bir beslenmeye çalışmalısınız. Bisküvi, kek, hamur işleri ve süt ürünleri gibi doymuş yağ ve şeker oranı yüksek yiyeceklerden kaçının"