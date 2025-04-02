Kalp krizini yüzde 80 önlüyor! Uzmanı açıkladı: "Bu 4 adıma dikkat"

Kalp krizi son zamanalrda en sık görülen ölüm nedenlerinin başına geliyor. Ancak uzmanlar gerekli adımları atarak kalp krizinden yüzde 80 oranında korunmanın mümkün olduğunu söylüyor. Peki kalp krizine neden olan etkenler nelerdir ve nelere dikkat etmeliyiz? İşte cevabı...

İHA Giriş Tarihi: 02.04.2025 15:15 PAYLAŞ ABONE OL

Göğüste baskı tarzında bir ağrı hissedildiğinde mutlaka doktor kontrolü, EKG ve kalp enzimi ismi verilen kan testleri ile teşhisin kesinleştirilmesi gerektiğini aktaran Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alp Burak Çatakoğlu, "Kalp krizi kesinleştiğinde acil olarak koroner anjiyografi yapılması ve tıkanan damarın balon ve stent yöntemi ile hızla açılması hayat kurtarır" dedi.



''HAFTADA 5 GÜN YARIM SAAT YÜRÜYÜŞ ''

Yürüyüş yapmanın önemine değinen Prof. Dr. Çatakoğlu, ''Yapılan araştırmalara göre insanların yaklaşık üçte biri hareketsiz bir yaşam sürüyor. Oysa haftada iki buçuk saat aktivite ile kalp hastalıkları azaltılabilir. Yani haftada 5 gün yarım saat yürüyüş yapmak, bisiklete binmek veya yüzmek kalp damarlarının yağlanmasına engel olacaktır'' diye konuştu.