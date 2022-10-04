Kalp krizinin o belirtisi! Her şey “oturduğunuz yerde” oluyor

Bir sağlık uzmanı, fiziksel olarak aktif kalmanın daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürülmesine yardımcı olabileceğini, ancak oturma süresini kısaltmanın "aynı derecede önemli" olduğunu iddia etti. Düzenli egzersiz, damar duvarlarında biriken yağlı maddeler nedeniyle daraldığı zaman ortaya çıkan koroner kalp hastalığı geliştirme riskini azaltır.
"KALBİ SAĞLIKLI TUTMANIN YOLU…"
Kapsamlı araştırmalar, egzersizin vücudu üzerindeki olumlu etkisini göstermiştir. Ancak hareketsiz olduğu süreye daha az önem verilir. Beslenme Uzmanı Daisy Whitbread, kalbi sağlıklı tutmanın en iyi yollarını açıkladı.
Kardiyovasküler sistemi sağlıklı tutmak için haftada dört veya beş kez 30 dakikalık kardiyovasküler egzersiz yapılması öneriliyor. Fakat günün geri kalanında da yapılanlar büyük önem taşıyor. Whitbread, günde bir saat spor yaptıktan sonra günün geri kalan 23 saatini oturarak, hareketsiz geçirmenin anlamı olmadığını dile getirdi.
"MOLALARINIZI NASIL YAPTIĞINIZ ÖNEMLİ"
Düzenli olarak gününüzün yarım saatini egzersize ayırdıktan sonra günlük yaşamınızda da sık sık kalkıp dolaşmanın, molalarınızı hareket ederek vermek kalp sağlığınızı büyük oranda değiştirebilir.
Tüketilen yağ türü de bu noktada büyük önem taşıyor. Hayvansal ürünlerde bulunan doymuş yağ tüketimini kısıtlamak önemli. Örneğin; tereyağı, fazla yağlı kırmızı et tüketiminde azalma, damarlarda tehlike oluşturabilir.
Bunun yerine yağlı balık, avokado, zeytinyağı, fındık ve tohumlar gibi sağlıklı doymamış yağlara odaklanın. En zararlı olan ve ideal olarak tamamen kaçınmamız gereken üçüncü grup yağlar, işlenmiş ve derin yağda kızartılmış gıdalarda bulunan trans yağlardır.
"KORONER KALP HASTALIĞI BELİRTİLERİ…"
Koroner kalp hastalığının başlıca belirtileri şunlardır:
Kalp hastalığı riskini artırabilecek diğer faktörler arasında yüksek kolesterol düzeyleri (diyete bağlı), yüksek tansiyon , stres, alkol ve sigara yer alır. Sigara içmek gibi şeylerden kaçınmak ve stres seviyemizi yönetmek de önemlidir. Stres, kalp krizi ve yüksek tansiyonla çok bağlantılı. Erkekler, muhtemelen kısmen stresi işleme biçimleri nedeniyle daha yüksek kalp krizi riski altındadır.