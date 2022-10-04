Kalp krizinin o belirtisi! Her şey “oturduğunuz yerde” oluyor

Beslenme Uzmanı Daisy Whitbread, oturarak geçirdiğiniz süreyi azaltmanın oldukça önemli olduğuna vurgu yaptı. Kalp hastalığı geliştirme riskinizi azaltmanın en iyi yolu; oturarak geçirdiğiniz vakti hesaplamaktan geçiyor. İşte ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 04.10.2022 16:37 PAYLAŞ ABONE OL

Bir sağlık uzmanı, fiziksel olarak aktif kalmanın daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürülmesine yardımcı olabileceğini, ancak oturma süresini kısaltmanın "aynı derecede önemli" olduğunu iddia etti. Düzenli egzersiz, damar duvarlarında biriken yağlı maddeler nedeniyle daraldığı zaman ortaya çıkan koroner kalp hastalığı geliştirme riskini azaltır.

"KALBİ SAĞLIKLI TUTMANIN YOLU…" Kapsamlı araştırmalar, egzersizin vücudu üzerindeki olumlu etkisini göstermiştir. Ancak hareketsiz olduğu süreye daha az önem verilir. Beslenme Uzmanı Daisy Whitbread, kalbi sağlıklı tutmanın en iyi yollarını açıkladı. Kardiyovasküler sistemi sağlıklı tutmak için haftada dört veya beş kez 30 dakikalık kardiyovasküler egzersiz yapılması öneriliyor. Fakat günün geri kalanında da yapılanlar büyük önem taşıyor. Whitbread, günde bir saat spor yaptıktan sonra günün geri kalan 23 saatini oturarak, hareketsiz geçirmenin anlamı olmadığını dile getirdi.