Kalp ritim bozukluğunda ümit veren açıklama!

Prof. Dr. Sinan Altan Kocaman, kişinin yaşayabileceği tüm kalp ritim bozuklukların tedavi edilebilir olduğuna dikkati çekti.

İHA Giriş Tarihi: 21.05.2024 11:29 PAYLAŞ ABONE OL

Kalp Merkezi Kurucusu Prof. Dr. Sinan Altan Kocaman, bireyin hayatında yaşayabileceği kalp ritim bozuklukları ve tedavileri hakkında açıklamalarda bulundu. Kocaman, toplumda birçok bireyin çarpıntı olarak yaşadıklarını sandığı durumlarda aslında kalp atışlarını hissettiklerini dile getirerek, "Araştırdığınız zaman genellikle anksiyete, stres ve çok çay ile kahve içmesinden dolayı kişinin kalp atışını hissetmesi durumudur. Bu hastalara gerekli incelemeleri yaptıktan sonra rahatlamaları için önerilerde bulunuyoruz. Bazen psikiyatriden destek de alıyoruz. Geçici bir süreyle hastanın anksiyetesinin ve hissettiği şeyin normal bir şey olduğunu anlattıktan sonra hastalarımız genellikle rahatlıyor" dedi.





"YAPISAL BİR HASTALIK OLMADIĞINI ORTAYA KOYDUKTAN SONRA BU RİTİM BOZUKLUĞUNUN NE OLDUĞUNU ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kardiyolojinin çok genişe hizmet eden bir bölüm olduğunu dile getiren Kocaman, "Kardiyak ritim bozuklukları da bir o kadar geniş bir hastalık grubudur. Bunların altında özellikle yapısal bir kalp hastalığının olması ile olmaması çok önemli çünkü bir kişinin kalbinde yapısal bir kalp rahatsızlığı olması durumunda oluşan bir ritim bozukluğuna bakışımızla, tamamen normal bir yapısı olan kalbin tedavisine de yaklaşımımız farklı oluyor. O yüzden ilk önce kişinin hissettiklerini iyice sorguladıktan ve yapısal bir hastalık olmadığını ortaya koyduktan sonra bu ritim bozukluğunun ne olduğunu ortaya koymaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.