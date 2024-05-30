Kalp sağlığı için bu aylarda dikkat! Ölümcül sonuçları olabilir...

Mevsim geçişleri insan metabolizması üzerinde değişimlere neden oluyor. Bu nedenle yaz aylarına girerken kalp hastalıklarının artabileceği uyarısında bulunan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı, özellikle bu dönemde kalp rahatsızlığı veya şüphesi olanların kontrollerini aksatmamaları ve tedbirli olmaları gerektiğini söyledi.



ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINA DİKKAT!

Bahar aylarında hava sıcaklıklarında yaşanan ani dalgalanmaların yanı sıra nem ve basınç farklılıklarının vücut direncini düşürerek soğuk algınlığı, grip hatta zatürre şikayetlerinin artmasına yol açabildiğini anlatan Prof. Dr. Katırcıbaşı, bu hastalıkların kalp sağlığı için tehlike oluşturduğunu ifade etti. Kalp hastalarının üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı yaz ve kış mevsimine göre çok daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Katırcıbaşı, "Bu dönem özellikle kalp hastalığı olanları için tehlikeli olabilir. Basit bir solunum yolu enfeksiyonu dikkatli olunmaz ise kalp hastaları açısından sonu kalp kası iltihaplanmasına (miyokardit) kadar varabilen ciddi bir soruna dönüşebilir" dedi.



TANSİYON GÖZARDI EDİLMEMELİ

Yapılan çalışmaların, yaz ve kış aylarında kalp krizi görülme oranlarında büyük farklar olmadığını gösterdiğini, ancak mevsimsel geçişlerin hipertansiyon atakları açısından dikkat edilmesi gereken dönemler olduğuna işaret ettiğini kaydeden Prof. Dr. Katırcıbaşı, "Isı dalgalanmalarının grip vakalarında artışa neden olması ve buna bağlı olarak grip ilaçlarının kontrolsüz bir şekilde kullanımı, tansiyon hastası olan kişilerde tansiyon regülasyonunun bozulmasına yol açabilir. Bu durumun tansiyona bağlı olarak; damar tıkanıklıkları, damar yırtılmaları, kalp krizleri, kalp yetmezlikleri ve inme (felç) gibi ölümcül sonuçlara sebep olabilir" diye konuştu.



İLAÇLARIN ETKİNLİĞİ İZLENMELİ

Kalp hastalıkları ya da hipertansiyon için reçete edilmiş ilaçları kullanan bireylerin doktorlarının tavsiyelerine uygun olarak ilaçlarını düzenli şekilde kullanmaya devam etmeleri gerektiğini de hatırlatan Katırcıbaşı, "Ancak mevsim değişiklikleri sırasında ilaçlarınızın etkinliği değişebilir. Bu nedenle hastaların, istenmeyen bir sürprizle karşılaşmamaları için doktorları ile düzenli olarak iletişim halinde olmaları gerekir" dedi.

Katırcıbaşı, mevsim geçişlerinde kalp sağlığını için neler yapılabileceğini şöyle sıraladı:

"Hava şartlarının aniden değişebileceğini göz önüne alarak giyinin, spor veya egzersizinizi saat 11.00-15.00 arasında yapın, aşırı yağlı, şekerli ve tuzlu gıdalar tüketmekten kaçının, tansiyonunuzu düzenli aralıklarla ölçtürün, rutin doktor kontrollerinizi aksatmayın, sigara içmeyin, bol su tüketin."