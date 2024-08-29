Kalp ve damar hastalıklarına davetiye çıkarıyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat!

Hava sıcaklığının yüksek olduğu günlerde vücut terleme yolu ile sıvı kaybeder. Vücudun su kaybetmesi ile kan daha fazla yoğunlaşır ve kalp yükü artar. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kurtuluş Özdemir ise yaz aylarında kalp damar hastalıklarını etkileyen en önemli faktörün kalp olduğunu ifade ederek en çok hangi bölgelerin dikkat etmesi gerektiğini anlattı.





VÜCUT SIVI KAYBEDİNCE ÖZELLİKLE KAN KONSANTRASYONU ARTAR

Vücut sıvı kaybedince özellikle kanda pıhtılaşma eğiliminin de arttığını söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kurtuluş Özdemir, "Vücut terleyerek bu ısıyı atmaya çalışırken tabii bu arada ciddi bir sıvı kaybı, artı tuz kaybı meydana gelir. Bunun da vücut için olumsuz etkileri söz konusu olur. Vücut sıvı kaybedince özellikle ne olur dersek, kan konsantrasyonu artar. Kan konsantrasyonunun artması kanda pıhtılaşma eğilimini arttırır ve bu da hem normal insanlarda ki özellikle de kalp damar hastalarında kalple ilgili oluşabilecek olumsuz olaylar riskini artırır."

"Birçok hastalık için ayrı ayrı zikretmek belki zaman alır ama genel olarak konuşmak gerekirse bu regülasyonu sağlamak, vücuttan sıvı atılımını sağlamak için, sıvı atılımının ortaya çıkardığı vücut su eksikliğini telafi etmek için böbrekler de devreye girer. Böbrekler vücutta damarlara vazokonstrüksiyon yani damarları daraltıcı etki oluşturan hormonlar salgılar, bu da aynı zamanda kalbin yükünü artırır. Çok karmaşık olaylar silsilesi dolayısıyla ve neticede kalp bir strese maruz kalır. Yapılması gereken şey, en önemli husus; vücudun terlemeyle attığı ısı ve tuz kaybını engellemesi için yapılması gereken bol su tüketilmesi."

"Kişinin vücut yapısına, kilosuna, sıvı kaybına göre değişmekle birlikte günde en az 2 buçuk, 3 litre su alınması en önemli kompanzasyon aracı olarak devreye girer. Tabii bunun yanında özellikle herkese önerdiğimiz gibi kalp hastalarına, sıcaktan korunmak, güneşin dik geldiği vakitlerde dışarı çıkılmaması, açık renkli elbiseler giyerek vücudun soğuracağı sıcaklığı engellemesi, bunun yanında bol su tüketilmesi ve hafif gıdalar. Çok fazla olmadan daha hafif gıdalarla beslenmenin ayarlanması genel tavsiyelerimiz" ifadelerini kullandı.





NEMLİ BÖLGELERDEKİ İNSANLARIN DAHA FAZLA DİKKAT ETMESİ GEREKİR

Özellikle nemli bölgelerde yaşayan insanların daha fazla dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Özdemir, "Özellikle deniz bölgelerinde, Ekvator'a yakın bölgelerde olan şekilde nemin artmasıyla birlikte ısı artışı daha tehlikeli bir olaydır. Çünkü nemli bölgelerde vücut terleme yapamaz. Terleme olmayınca ısıyı atamaz ve sıcak çarpmasına ve sıcağın oluşturacağı kardiyovasküler sistem üzerindeki etkilerin daha fazla belirgin olmasına yol açar. O nedenle nemli bölgelerde yaşayan insanların daha fazla dikkat etmesi gerekir. Vücut terleme yapamadığı için vücut ısısı artar. Bu sefer ısının artmasının etkisiyle vücutta damarlar tam tersine dilate olur, tansiyon düşmesi, kalbin farklı bir şekilde strese girmesi ve bunun sonucu özellikle damar hastalarında ciddi iskemik olaylara zemin hazırlanması gibi bir sonuçla karşı karşıya kalırız" diye konuştu.