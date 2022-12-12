Kan Şekeri 60 Normal Mi? Tokluk ve Açlık Kan Şekerim 60 Çıktı Düşük Mü, Yüksek Mi?

Kanda bulunan şeker, vücudun ihtiyaç duyduğu enerjileri karşılamak için vardır. Kan şekerinin az ya da çok olması bazı hastalıklar için önemli kriterlerdendir. Bu nedenle kan şekeri ölçüldüğünde görülen sonuçların normal olup olmadığı sıkça araştırılmaktadır. Biz de bu yazımızda merak edenler için; kan şekeri 60 normal mi, kan şekeri 60 olması düşük mü yüksek mi, kan şekeri 60 olursa ne olur sorularının yanıtlarını araştırdık ve derledik.

Kan Şekeri 60 Normal Mi?

Kan şekeri değeri insan sağlığı için oldukça önem arz eder. Çünkü bu değerin normalden düşük ya da yüksek olması bazı sağlık sorunlarının habercisi ya da sonucu olabilmektedir. Ayrıca bu değerlerin normalin dışında olması da bazı semptomlar verebilir. Kan şekerinin normal değer aralığı; açlıkta 70- 100 mg/dl, toklukta ise 70- 140 mg/dl şeklindedir. Normal şartlar altında vücut 3- 4 gün aç kalsa dahi şeker seviyesinin aşağıya inmesine engel olur ve şeker 60 sınırlarında kalır. Şekerin 60 olması hem tokluk şekerinin hem de açlık şekerinin normal sınırların aşağısında olduğu için düşük olarak tanımlanır.

Kan Şekeri 60 Olursa Ne Olur?

Kan şekerinin optimal değeri için 2 aralık bulunur. Birisi açlık şekeri olan 70- 100 arasıdır. Diğeri ise tokluk şekeri olan 70- 140 arasıdır. Kan şekerinin 60 olması düşük kan şekeri olarak karşımıza çıkar ve kan şekeri 60 olursa; baş ve karın ağrısı, solukluk, baş dönmesi, bulanık görme, konuşma zorluğu, uyuşukluk, soğuk terleme ve taşikardi (hızlı kalp atımı) şeklinde orta şiddetli hipoglisemi belirtileri ortaya çıkar.