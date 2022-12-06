Kan Şekeri 600 Normal Mi? Tokluk ve Açlık Kan Şekerim 600 Çıktı Yüksek Mi, Düşük Mü?

Kan şekeri değerleri her insanda farklılık gösterdiği için kan şekeri 600 normal mi diye aramak oldukça normal bir durumdur. Özellikle 600 değerinden sonra karşımıza çıkan 610, 620, 630, 640, 650, 670,680,690 şeker değerleri herkes tarafından merak edilen aralıktadır. Siz de tokluk kan şekeri600 olursa ne yapılır ya da kan şekeri 600 olursa ne olur diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Araştırılan tüm soruları ile kan şekeri 600 yüksek mi düşük mü sorusunun detaylarına gecekim.

Kan Şekeri 600 Normal Mi?

Kan şekerinin yüksek ya da düşük olması vücutta önemli sorunların habercisi olabilmektedir. Öncelikle kan şekeri 600 yüksek mi yoksa düşük mü diye bakmak için normal olması gereken kan şekeri değerlerini bilmemiz gerekir. Bir insanın normal kan şekeri yani normal şartlar altındaki kan şekeri seviyesi 125 mg/dl ya da altı olmalıdır. Bunun üzerinde çıkan değerler kan şekerinde yüksekliğin belirtisi iken 600-700 civarlarında kan şekeri yüksekliği ciddi tehlike hatta şeker koması olarak karşımıza çıkabilir. 600 ile 700 arasında bir şeker değerine sahipseniz ya da çevrenizde bu değerlere sahip biri varsa en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmeniz gerekir. Kan şekeri ile ilgili konular acil müdahale gerektiren sonuçlar ya da tepkiler doğurabilir.

Tokluk Kan Şekeri 600 Olursa Ne Yapılır?

Tokluk kan şekeri denilen değer besin alımından 2 saat sonra kişide ölçülen kan şekeri değeridir. Bu kan şekeri değerinin en fazla 140 md/dl olması normal olarak kabul edilmektedir. Burada dikkat etmeniz gereken nokta tokluk kan şekeri ölçümünün yemek yenildikten sonra 1 ile 2 saat içinde ölçülmesi gerektiğidir. 3 saat geçtikten sonra ölçülen değer tokluk kan şekeri olarak dikkate alınmaz. Eğer tokluk kan şekeri değeriniz 600 ve üzeri olursa vakit kaybetmeden bir hastaneye gitmeniz gerekir. Kan şekeri yüksekliği evde kendi başımıza halledebileceğimiz bir durum değildir ve profesyonel müdahale gerekmektedir.