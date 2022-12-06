Kan Şekeri 80 Normal Mi? Tokluk ve Açlık Kan Şekerim 80 Çıktı Düşük Mü, Yüksek Mi?

Kan şekeri 80 normal mi hakkında bahsederken korkmamak gerek. Sağlığın neredeyse her alanında bazı değer aralıkları vardır. Kan şekeri içinde durum aynıdır. Bu nedenle kan şekeri 80 düşük mü ve yüksek mi gibi bir sorunun cevabını öğrenmek isteriz. İki farklı şekilde, bahsedilen değeri göz önünde bulundurmalıyız. Tokluk ve açlık kan şekerim 80 çıktı düşük mü, yüksek mi gibi bir soru iki şeklide kapsar. Yani tok ya da aç olmak önemlidir. Anlatılanlardan hareketle, kan şekeri 80 olursa ne olur tokluk kan şekeri 80'e düşerse ne yapılır için de endişe etmemek gerek.

Kan Şekeri 80 Normal Mi?

Kan şekeri her insanda olan ve belli bir aralıkta seyreden enerji kaynağıdır. Vücut enerji kaynağının bir miktarını kan şekerinden sağlar. Bu sebeple bahsedildiği üzere, belli bir aralıkta seyretmesi çok önemlidir. Belirli aralığın altın da ya da üstünde olan değerler ise tehlike arz eder. Kan şekeri haricinde iki değişken daha vardır. İlki tok halindeyken kan şekeri değeridir. İkincisi ise aç halindeyken kan şekeri değeridir. 80 kan şekeri değerini hem tok olma hem de aç olma haliyle değerlendirildiğinde, sonuç iyi olacaktır.

Tokluk ve Açlık Kan Şekerim 80 Çıktı Düşük Mü, Yüksek Mi?

Kan şekeri çerçevesinde 80 değeri normal bir değerdir. Kişinin kan şeker değeri ölçüldüyse ve sonuç 80 çıktıysa gayet sağlıklıdır. Yukarıda da bahsedildiği üzere iki farklı değişken vardır ve aynı değer aç ve tok olma halinde farklı anlamları taşıyabilir. 80 kan şekeri değeri tok ve aç kategorilerinde değerlendirildiğinde, normal aralıkta olduğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla kan şekerinin 80 olması ne aç halindeyken ne de tok halindeyken yüksek ya da düşük değildir. Sonuç olarak aç karnına veyahut tok karnına kan şekerini ölçen biri, 80 değeriyle karşılaşırsa endişe etmemelidir.