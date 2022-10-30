Kan şekerini %50 oranında düşürme gücüne sahip! Diyabet hastalarının çaresi meğer mutfak dolaplarındaymış

Metformin, diyabet için reçete edilen başlıca ilaç tedavilerinden biridir. Biri diyabetik olmayan ve biri diyabetik olan iki kontrol grubuna ne metformin ne de soğan özü verildi. Diğer iki grup (biri diyabetli, biri diyabetsiz) sadece metformin aldı ve soğan özütü almadı. Her grup beş sıçan içeriyordu.
İki doz soğan özütü alan diyabetik sıçanlarda açlık kan şekeri düzeylerini, kemirgenler soğan almadan önce çalışmanın başlangıcındaki "temel" seviyelere kıyasla, sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 35 oranında güçlü bir şekilde azalttı. Soğan ekstraktının ayrıca diyabetik sıçanlarda toplam kolesterol seviyesini düşürdüğü ve iki büyük dozun yine en büyük etkilere sahip olduğu bildirildi.
Ojieh, "Soğanın kan şekeri azalmasına neden olduğu mekanizmayı araştırmamız gerekiyor." diyerek çalışmanın hala açıklanması gereken tarafları olduğunu belirtti. Ojieh, eğer bu insanlara uygulanacak olsaydı, genellikle saflaştırılacağını ve böylece yeterli dozlama için sadece aktif bileşenlerin ölçüleceğini söyledi.
KAN ŞEKERİ SEVİYELERİNİ DÜŞÜRMEK İÇİN GENEL İPUÇLARI:
Kan şekeri seviyelerini düşürme fiziksel egzersiz, kan şekeri seviyenizi düşürmeye yardımcı olur.
Birçok insan farkında olmadan tip 2 diyabet hastasıdır. İnsanların bunun farkında olmamasının nedeni; aslında farkında olmadan birçok belirtiyi taşımasıdır.
TİP 2 DİYABET BELİRTİLERİ ŞUNLARI İÇERİR: