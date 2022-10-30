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Kan şekerini %50 oranında düşürme gücüne sahip! Diyabet hastalarının çaresi meğer mutfak dolaplarındaymış

Tip 2 diyabet, uzun vadede büyük sağlık sorunlarına yol açabilen, önemli halk sağlığı problemlerinden biri. Önümüzdeki yıllarda ise tüm dünyada artışı beklenen riskli hastalıklar grubunda yer alıyor. Bunun için yapılması gerekenler ise; yaşam tarzını, beslenme sistemini değiştirmekten geçse de, bazı basit ayrıntılar kan şekeri kontrolünü sağlayabilir. İşte mutfak dolaplarında bir sebzenin gücü...

Giriş Tarihi: 30.10.2022 08:39 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022 09:13
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Kan şekerini %50 oranında düşürme gücüne sahip! Diyabet hastalarının çaresi meğer mutfak dolaplarındaymış

Her 10 kişiden birinin 2030 yılına kadar tip 2 diyabetli olacağı tahmin ediliyor ki bu şaşırtıcı bir rakam. Bu yaygınlık, durumu kontrol altına almayı da zor hale getiriyor. Diyabet kontrolünün en önemli çözüm yolu ise kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesidir.

Tip 2 diyabetin ana tehdidi olan yüksek kan şekeri seviyeleri, basit diyet değişiklikleri yapılarak düşürülebilir. Araştırmalar, ucuz bir bileşenin yüksek kan şekeri seviyelerinin düşmesine neden olabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, hazırlanan soğan özütünün kan şekerini düşürücü faydalarını araştırdı. Nijerya, Abraka'daki Delta State Üniversitesi'nden MBBS (MD), baş araştırmacı Anthony Ojieh, "Soğan ucuz ve kullanılabilir ve bir besin takviyesi olarak kullanıldı" dedi.

Hipotezi test etmek için, Ojieh ve meslektaşları, tıbbi olarak diyabetli üç gruba metformin ve değişen dozlarda vücut ağırlığının kilogramı başına günlük 200, 400 ve 600 miligram olarak soğan özü verdi. Birincil amaç, ilacın etkilerini artırıp artırmayacağını görmekti. Ayrıca karşılaştırma için kan şekeri normal olan üç diyabetik olmayan sıçan grubuna metformin ve soğan özü verdiler.

Metformin, diyabet için reçete edilen başlıca ilaç tedavilerinden biridir. Biri diyabetik olmayan ve biri diyabetik olan iki kontrol grubuna ne metformin ne de soğan özü verildi. Diğer iki grup (biri diyabetli, biri diyabetsiz) sadece metformin aldı ve soğan özütü almadı. Her grup beş sıçan içeriyordu.

İki doz soğan özütü alan diyabetik sıçanlarda açlık kan şekeri düzeylerini, kemirgenler soğan almadan önce çalışmanın başlangıcındaki "temel" seviyelere kıyasla, sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 35 oranında güçlü bir şekilde azalttı. Soğan ekstraktının ayrıca diyabetik sıçanlarda toplam kolesterol seviyesini düşürdüğü ve iki büyük dozun yine en büyük etkilere sahip olduğu bildirildi.

Ojieh, "Soğanın kan şekeri azalmasına neden olduğu mekanizmayı araştırmamız gerekiyor." diyerek çalışmanın hala açıklanması gereken tarafları olduğunu belirtti. Ojieh, eğer bu insanlara uygulanacak olsaydı, genellikle saflaştırılacağını ve böylece yeterli dozlama için sadece aktif bileşenlerin ölçüleceğini söyledi.

KAN ŞEKERİ SEVİYELERİNİ DÜŞÜRMEK İÇİN GENEL İPUÇLARI:

Kan şekeri seviyelerini düşürme fiziksel egzersiz, kan şekeri seviyenizi düşürmeye yardımcı olur.

Birçok insan farkında olmadan tip 2 diyabet hastasıdır. İnsanların bunun farkında olmamasının nedeni; aslında farkında olmadan birçok belirtiyi taşımasıdır.

TİP 2 DİYABET BELİRTİLERİ ŞUNLARI İÇERİR:

  • Özellikle geceleri normalden daha fazla idrara çıkmak
  • Her zaman susamış hissetmek
  • Çok yorgun hissetmek
  • Hızlı kilo vermek
  • İyileşmesi daha uzun süren kesikler veya yaralar
  • Bulanık görme

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