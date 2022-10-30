Kan şekerini %50 oranında düşürme gücüne sahip! Diyabet hastalarının çaresi meğer mutfak dolaplarındaymış

Metformin, diyabet için reçete edilen başlıca ilaç tedavilerinden biridir. Biri diyabetik olmayan ve biri diyabetik olan iki kontrol grubuna ne metformin ne de soğan özü verildi. Diğer iki grup (biri diyabetli, biri diyabetsiz) sadece metformin aldı ve soğan özütü almadı. Her grup beş sıçan içeriyordu.