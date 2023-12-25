Kanal Tedavisi Sonrası Diş Üstüne Basamama Neden Olur? Kanal Tedavisinden Sonra Dişin Üstüne Basınca Acı Normal Mi?

Kanal tedavisi endodonti olarak da bilinen ve enfekte olmuş veya hasarlı durumdaki dişin kurtarılmasını sağlayan bir işlemdir. Bu işlem genellikle 30-45 dakikada tamamlanırken 1 veya 2 seans olacak şekilde uygulanabilir. Söz edilen tedavinin uygulandığı dişte oluşan acı ve ağrı hissinin ise belirli bir süre içerisinde geçmesi gerekir. Dolayısıyla kanal tedavisi sonrası diş üstüne basamama neden olur, acı normal mi diyenlere detaylı bilgi verilmelidir.

Kanal Tedavisi Sonrası Diş Üstüne Basamama Neden Olur?

Günümüzde modern tekniklerle hastaya minimum acı hissettirecek şekilde uygulanan kanal tedavisi oldukça önemli bir işlemdir. Çünkü bu işlem sayesinde diş kök kanalları bir veya iki seansta ağrısız bir şekilde tedavi edilebilir. Bir seansı genellikle 30-45 dakika süren kanal tedavisinin endodonti olarak da bilindiği söylenmelidir. Bu operasyon sayesinde dişin hasarlı ya da enfekte olmuş özü yani pulpa denilen kısım çıkarılır.

Ardından dişin dezenfekte edilmesi ve dolguyla kapatılması sayesinde kanal tedavisi işlemi başarıyla tamamlanır. Genellikle hastanın dişinin çekilip yenilenmesine gerek kalmadan iyileştirilmesi amacıyla uygulanan endodonti işleminin sonrası da sıklıkla merak edilir. Bu bağlamda kanal tedavisinden sonra bir süre boyunca dişin üstüne basamama durumunun neden oluştuğu aşağıdaki gibi açıklanmalıdır:

Endodonti yani kanal tedavisi işleminde hastaya anestezi ve ağrı kesici uygulanır. Kanal tedavisi bittikten sonra bir süre boyunca dişin üstüne basamama durumunun temel nedeni de anestezi ve ağrı kesicilerin etkisidir. Bu durum son derece doğal iken operasyondan birkaç gün sonra tamamen ortadan kaybolur.

Kanal Tedavisinden Sonra Dişin Üstüne Basınca Acı Normal Mi?

Hasarlı veya enfekte olmuş bir dişin çekilmesine gerek kalmadan iyileştirilmesi için uygulanan endodonti (kanal tedavisi) işlemi oldukça önemli bir operasyondur. Ancak bu operasyon sanılanın aksine acılı ve tehlikeli değildir. Kanal tedavisi sırasında hastaya anestezi ve ağrı kesici uygulanır. Bu da hastanın tedavi süresince herhangi bir acı ya da ağrı hissetmemesini sağlar.

Kanal tedavisi işleminden sonra dişin üstüne basıldığı zaman hafif bir acı hissedilmesi ise oldukça doğaldır. Buna ek olarak tedaviden sonra birkaç gün boyunca dişte ağrı hissinin oluşması da normaldir. Dişine kanal tedavisi işlemi uygulanan kişi diş hekiminin uyarılarını dikkate aldığı sürece bu ağrı ve acı hissi birkaç gün içerisinde geçecektir. Kanal tedavisinin ardından bir hafta boyunca şiddetli ağrı ve acı hissi yaşayan kişiler ise mutlaka diş hekimlerine başvurmalıdır.