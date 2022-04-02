Kanı temizliyor, kalp hastalığına meydan okuyor! Her gün bir bardak şart

Kan, alyuvar ve akyuvarla birlikte bedenin korunmasında önemli bir göreve sahip. Vücutta yararlı ve zararlı içeriklerin ayrıştırılması, toplanması ve atılmasının yanı sıra su dengesinin de korunmasını sağlar. Oldukça hayati olan bu görevleri sürdürebilmesi için kanın temiz kalması oldukça önemlidir. İşte kanınızı yenileyerek kalp-damar hastalıklarından koruyan o besinler…

KARAHİNDİBA

Yabani bir ot olan hindiba, aslında öneminin yeterince farkında olunmayan bir bitki. Sindirim sistemini toksinlerden temizleyebilme gücüne sahip olan bu besin, antioksidanlar yönünden de oldukça zengindir. Ayrıca karaciğer hastalıklarına karşı koruyucu olması, karaciğerin işlevini düzgün yerine getirerek kanın temiz kalmasını sağlar.

FESLEĞEN





Karaciğer ve böbreklerde adeta filtreleme işlemini artırabilme gücüne sahip olan bu bitki, sindirim problemleri ile birlikte olası bir enfeksiyon riskine karşı da önemli bir görev üstleniyor. Bu sayede kandaki toksinleri uzaklaştırarak sağlıklı bir bedene sahip olmayı kolaylaştırıyor.

ZERDEÇAL

En çok bilinen baharatlardan biri olan zerdeçal kronik iltihaplanmanın önüne geçerek kanın sürekli olarak temiz kalmasını sağlıyor. Üstelik kansere karşı koruyucu olan bu bitki, kontrolsüz hücre bölünmesine karşı oldukça etkilidir. DNA hasarlarını da önleyen zerdeçal, kalp hastalıkları ve kan pıhtılaşma riskini en aza indirir.

KİŞNİŞ





Kalp-damar hasarlarını iyileştirebilme gücüne sahip olan kişniş, hem tohumu hem de yaprakları ile neredeyse mucizevi bir etkiye sahip. Kanın temiz kalmasını sağlayan bu bitkiyi düzenli tüketerek vücudunuzdaki yenilenmeyi destekleyebilirsiniz.

ISIRGAN OTU

İçeriğindeki histamin ve formik asit, kanın temizlenmesini sağlar. Üstelik kanamayı durdurma özelliğine de sahip olan bu ot, çayından yemeğine kadar farklı birçok formda tüketilebiliyor. Bu sayede kolesterol ve tansiyona karşı önleyici bir besin olarak tüketebileceğiniz ısırgan otu, kalp-damar hastalıklarına dair riski en aza indiriyor.

SARIMSAK





Sarımsak, binlerce yıllık en çok bilinen şifa kaynaklarından biri. Tansiyon ve kalp-damar sistemindeki dolaşım bozuklarında iyileştirici etkiye sahip olan bu sebze, aynı zamanda kan akışını düzenleyerek organlar arasındaki akışı düzenler. Kötü kolesterolün de düşmesini sağlayan sarımsak, aort, atardamarlar ve beyin damarlarını koruyarak vücudunuzda adeta bir kalkan etkisi oluşturuyor.