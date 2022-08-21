Kanı zehir deposuna dönüştürüyor! Sadece bir kap deyip geçmeyin… Tek bir çizik bile yetiyor

Bilim insanları, belirli oranlarda PFAS'ların ne kadar sağlıklı olduğu konusunda önemli tartışmalar yürütüyor. Bu sentetik kimyasal ailesi, yıllardır kamuoyundaki en büyük tartışmalı konulardan biri. Son raporlara göre; Colorado Epidemiyoloji Doçenti Dr. Ned Calonge, önemli veriler elde etti.
"YÜKSEK RİSK ALTINDAKİLER"
Raporda; "nanogram" ölçü birimi ile testlerin sonucuna göre; klinisyenlerin yüksek risk altındaki hastalarda kan testi yapılması gerekiyor. Hamilelikte fetal gelişim sırasında, erken çocukluk ve yaşlılık gibi, "savunmasız olunan yaşam evrelerinde" olan kişilerin yüksek risk altında olduğu belirtiyor.
Calonge, sadece ABD'de yapılan bir araştırma sonucunda 2800'den fazla topluluğun PFAS'e maruz kaldığını belirtti. Bu durum ise yalnızca ABD'de değil, tüm dünyada önemli riskler taşıyor.
PFAS kaynağının yakınında yaşamak, maruz kalmanın tek yolu değil. Halılar, kanepeler, yapışmaz tava ve tencereler, leke tutmaz giysiler, cep telefonları, kozmetikler, fast-food ambalajları gibi hemen her zaman çevremizde olan eşyalardan da maruz kalmak mümkün. Bu riskler arasında aynı zamanda kaynağı belirli olmayan balık, çiftlik hayvanı, süt ürünleri tüketimi de bulunuyor. Yenilen bu hayvanlarda biriken PFAS, yiyen kişilerin vücudunda da birikime neden oluyor.
"MARUZ KALMASANIZ BİLE KANDA BULUNMAYA DEVAM EDİYOR"
Normal şartlar altında, kimyasallar; "maruziyet sona erene" kadar vücutta kalsa da, maruziyet bittikten sonra kan seviyelerinde düşüş ortaya çıkar. Fakat PFAS diğer kimyasalların aksine maruz kalınmasa bile kandaki varlığını devam ettirebilir. Çevre epidemiyoloğu ve Raleigh'deki North Carolina Eyalet Üniversitesi İnsan Sağlığı ve Çevre Merkezi'nin müdür yardımcısı olan Jane Hoppin, PFAS'ın vücuttaki farklı organlarda yıllarca saklanabildiğini belirtti.
Neden yıllar? Çeşitli PFAS maddelerinin "yarı ömrü" (vücuttaki kimyasal oranının %50 oranında azalması için geçen süre) oldukça uzun bir vakte yayılıyor. Hoppin, "Bu kimyasallardan bazıları beş yıl aralığında yarı ömre sahiptir. Diyelim ki şu anda vücudunuzda 10 nanogram PFAS var. Ek maruziyet olmasa bile, bundan beş yıl sonra hala 5 nanograma sahip olacaksınız. Beş yıl sonra 2,5 nanograma sahip olacaksınız ve bundan beş yıl sonra 1,25 nanograma sahip olacaksınız. Tüm PFAS'ların vücudunuzu terk etmesi yaklaşık 25 yıl olacaktır" açıklamasında bulunuyor.
"KANSER SEBEBİ"
Raporda, komite, PFAS'a maruz kalma ile yetişkin böbrek kanseri riskinin artması ve anormal derecede yüksek kolesterol seviyeleri arasında bir ilişki olduğuna dair "yeterli" bilimsel kanıt bulunduğuna dair önemli bir açıklama yaptı.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre; kolesterol, "dünya çapında önde gelen ölüm nedeni ve her yıl tahminen 17.9 milyon can alan" kardiyovasküler hastalığa katkıda bulunuyor. Komite, PFAS'a maruz kalmanın, hem yetişkinlerde hem de çocuklarda bebeklik ve fetal dönemde yetersiz büyümeye, ayrıca aşılara karşı azalmış antikor yanıtı sebebiyle aşının etkinliğinin azalmasına neden olduğunu buldu.
Tüm bunların yanı sıra PFAS'a maruz kalmanın, meme ve testis kanserleri, ülseratif kolit, tiroid hastalıkları ve işlev bozuklukları, hamileliğe bağlı yüksek tansiyon ve preeklampsi için artan risk oranın artışını da artırdığı tespit edildi. Üstelik hem yetişkinler hem de çocuklarda maruz kaldıktan sonra karaciğer enzimlerinde değişiklik ortaya çıkabiliyor.
PFAS'A MARUZ KALMAMAK İÇİN NE YAPILMALI?
Raporda, PFAS kimyasallarına maruziyeti azaltmanın yolları olduğu belirtildi. İlk olarak içilen suyun temiz ve güvenilir olduğundan emin olmak önemlidir.
Komite, Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsü tarafından finanse edilen PFAS-REACH (Toplum Sağlığı için Araştırma, Eğitim ve Eylem) projesinden alınan ek önerilerde bulundu: