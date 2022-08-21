Kanı zehir deposuna dönüştürüyor! Sadece bir kap deyip geçmeyin… Tek bir çizik bile yetiyor

Bilim insanları, belirli oranlarda PFAS'ların ne kadar sağlıklı olduğu konusunda önemli tartışmalar yürütüyor. Bu sentetik kimyasal ailesi, yıllardır kamuoyundaki en büyük tartışmalı konulardan biri. Son raporlara göre; Colorado Epidemiyoloji Doçenti Dr. Ned Calonge, önemli veriler elde etti.

"YÜKSEK RİSK ALTINDAKİLER"

Raporda; "nanogram" ölçü birimi ile testlerin sonucuna göre; klinisyenlerin yüksek risk altındaki hastalarda kan testi yapılması gerekiyor. Hamilelikte fetal gelişim sırasında, erken çocukluk ve yaşlılık gibi, "savunmasız olunan yaşam evrelerinde" olan kişilerin yüksek risk altında olduğu belirtiyor.

Calonge, sadece ABD'de yapılan bir araştırma sonucunda 2800'den fazla topluluğun PFAS'e maruz kaldığını belirtti. Bu durum ise yalnızca ABD'de değil, tüm dünyada önemli riskler taşıyor.

PFAS kaynağının yakınında yaşamak, maruz kalmanın tek yolu değil. Halılar, kanepeler, yapışmaz tava ve tencereler, leke tutmaz giysiler, cep telefonları, kozmetikler, fast-food ambalajları gibi hemen her zaman çevremizde olan eşyalardan da maruz kalmak mümkün. Bu riskler arasında aynı zamanda kaynağı belirli olmayan balık, çiftlik hayvanı, süt ürünleri tüketimi de bulunuyor. Yenilen bu hayvanlarda biriken PFAS, yiyen kişilerin vücudunda da birikime neden oluyor.