Kanser en çok bu kişilerde görülüyor! Doğum yılınıza dikkat...

Ancak araştırmada, yaşlılıkta insanları etkileyen kanser türlerinin, gençleri etkileyenlere kıyasla farklı organları etkileme eğiliminde ve altta yatan nedenlerinin farklı olduğu görüldü.

Surrey Üniversitesi'nden klinik onkolog Dr. Carla Perna, belirli bir genetik mutasyon taşıyan insanların çok daha erken dönemde kansere yakalanma eğiliminde olduğunu belirtti.

Perna, 75 yaş üstü insanları etkileyen kanserlerin ise hücrelerimizin yaşlanmasıyla ve yaşam tarzına bağlı hasarın yaşam boyu birikmesiyle ilişkili olduğunu kaydetti.