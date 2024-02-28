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Kanser en çok bu kişilerde görülüyor! Doğum yılınıza dikkat...

İngiltere Kanser Araştırmaları Vakfı'nca yürütülen bir araştırmada, en çok kanser türünün görüldüğü yaş grubu belirlendi. Araştırma, tüm kanser türlerinin üçte birinin 75 yaş üzerinde teşhis edildiğini gösterdi.

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Giriş Tarihi: 28.02.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 10:09
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Ancak araştırmada, yaşlılıkta insanları etkileyen kanser türlerinin, gençleri etkileyenlere kıyasla farklı organları etkileme eğiliminde ve altta yatan nedenlerinin farklı olduğu görüldü.

Surrey Üniversitesi'nden klinik onkolog Dr. Carla Perna, belirli bir genetik mutasyon taşıyan insanların çok daha erken dönemde kansere yakalanma eğiliminde olduğunu belirtti.

Perna, 75 yaş üstü insanları etkileyen kanserlerin ise hücrelerimizin yaşlanmasıyla ve yaşam tarzına bağlı hasarın yaşam boyu birikmesiyle ilişkili olduğunu kaydetti.

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