Kanser hastalarını ölüme sürükleyen tehlike! Bu gıdaları tüketirken dikkat





"ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ"

Hastalıklarda erken tanının önemine vurgu yapan Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Doç. Dr. Berna Yıldırım, "Hücreler bölünürler, bazen genetik faktörler, kanserojen maddeler gibi sebeplerden dolayı bölünme süreci hızlanır ve durdurulamaz hale gelir, daha sonra kanserli doku haline dönüşür. Genel olarak her iki cinste akciğer kanseri sık görülmekteyse de erkeklerde prostat, kadınlarda da meme kanseri en sık görülen kanser. Bu dönemde erken tanı çok önemli, Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda çok güzel bir uygulaması var. KETEM'ler jinekolojik, kolon, prostat ve meme kanseri için erken tanı amaçlı kuruluşlardır. Beslenmesini, diyetisyenler aracılığıyla düzenlemeniz, immünitesinin artmasına sebep oluyor. Radyasyon tedavisi gören hastalar toplumdan, yakınlarından uzaklaşmak gibi eğilimlere girebiliyorlar, radyasyon yaydıklarını düşündükleri için böyle bir şeyin olmadığını detaylarıyla anlattığınız zaman hastalar daha uyumlu bir şekilde tedavilerini tamamlayabiliyorlar. Yerleştiği bölge, evresi, hastalığın tipi, tedavi şemamızı belirliyor. Radyoterapinin temel prensibi; tümörlü dokuya maksimum dozu verirken etraf sağlam dokuyu da maksimum koruma amacına yönelik bunun için zaten hastalar başvurdukları zaman tedavi pozisyonunda simülasyon adı verilen tomografi çekiyoruz. Radyasyon vücutta birikmiyor, etrafta herhangi bir kişiye zararı yok, o yüzden radyoterapi alan hastalarımız çevreleriyle çok rahat vakit geçirebilir. 'Şekerli gıdalardan uzak durmalıyım' şeklinde halk arasında böyle bir görüş var ancak literatürde gösterilen bir gerçekliği henüz yok" dedi.