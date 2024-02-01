Kanser riski gençlerde %80 arttı! Sebebi ise soframızda: Sakın bu besini tüketmeyin...

KÖTÜ BESLENME ÖNEMLİ BİR NEDEN Prof. Dr. Yıldırım, gençlerde kanser riskinin artmasıyla ilgili şunlara dikkat çekti: "Bu artışın arkasında büyük oranda hareketsiz yaşam ve kötü beslenme alışkanlıkları yatıyor. Gençlere kanser gelişim riskini azaltmak için hareketli olmaları, ekran karşısında daha az vakit geçirmeleri, sağlıklı beslenmeleri ve sigaradan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz."





ERKEKLERDE EN ÇOK AKCİĞER KANSERİ GÖRÜLÜYOR

EN sık görülen kanserlerin erkeklerde; akciğer, prostat, kalın bağırsak, mide ve karaciğer, kadınlarda ise meme, akciğer, kalın bağırsak, rahim ağzı ve tiroit kanseri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yıldırım, şunlara dikkat çekti: "Her 100 kanserden 5-10'unu kalıtsal, hatalı gene bağlı gelişiyor. Ailede birden fazla kişide meme, bağırsak, yumurtalık kanseri gibi öyküler varsa bu durum bazı kanserlerin görülme riskini artırıyor. Fakat bu kansere yakalanacağınız anlamı değil sadece riskin yükseldiği anlamını taşır. Kalıtsal, yani hatalı genlerin neden olduğu kanserler; yaşlanma, sigara içme, fazla kilolu olma, düzenli egzersiz yapmama, sağlıklı beslenmeme gibi diğer faktörlerin neden olduğu kanserlerden çok daha az görülüyor."