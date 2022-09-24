Kanser tedavisinde devrim! Uçuk virüsü kanseri bitirecek...

İngiltere’de hükümet destekli kanser araştırmasında uçuğa yol açan herpes virüsü, genetiği değiştirilerek hastaya enjekte edildi. RP-2 adı verilen virüsün, kanserli hücreleri kuşatarak patlattığı ve vücuttaki tümörü küçülttüğü tespit edildi. Faz-1 çalışmalarına katılan 39 yaşındaki bir hasta kanserden tamamen kurtuldu.

Giriş Tarihi: 24.09.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022 11:15 PAYLAŞ ABONE OL

İngiltere'nin Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne bağlı (NHS) Kraliyet Marsden Kuruluşu'ndaki Kanser Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen devrim niteliğindeki çalışmada vücutta uçuğa neden olmasıyla bilinen herpes virüsünün genetiği değiştirilmiş halinin kanser tümörünü küçülttüğü veya yok ettiği tespit edildi. 39 hasta üzerinde araştırmanın FAZ-1 çalışmasındaki ilk sonuçlar umut verdi.

Uçuk virüsünün zayıflatılmış bir formu olan yeni virüsün enjekte edildiği 39 yaşındaki Krzysztof Wojkowski bu yöntem sayesinde yoğun bakımdan çıktı ve ağız bölgesindeki tükürük bezlerinde görülen kanser virüslerinden tamamen arındı. İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Wojkowski "İki haftada bir iğne vuruldum, toplam beş hafta sürdü. Şu an bunun üzerinden iki yıl geçti ve artık vücudumda kanserli hücre yok" dedi. Doğrudan tümöre yapılan iğneler, kanserli hücrelere iki şekilde saldırıyor: Kanserli hücreleri kuşatıp patlatıyor; sonra da bağışıklık sistemini harekete geçiriyor. Çalışmalarda bazı hastalara doğrudan RP2 adı verilen bu modifiye edilmiş, normalde uçuk çıkmasına yol açan bir soğuk algınlığı virüsü olan herpes virüsü enjekte edildi. Diğer hastalara ise bu iğnelerle birlikte aldıkları kanser ilaçları da verilmeye devam etti.