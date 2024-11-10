Kanser tedavisinde umut veren gelişme! Meğer kanserleri hücrelerin gelişimini önlüyormuş...

İngiltere'de bilim insanları hücrenin büyümesini engelleyerek kanserin yayılmasını önleyebilecek bir mantar tespit etti. Kanser tedavisi için bu gelişme birçok kişi için umut veriyor. İşte detaylar...

DIŞ HABERLER Giriş Tarihi: 10.11.2024 16:42 PAYLAŞ ABONE OL

Independet'te yer alan habere göre, tırtıl mantarı diye de bilinen cordyceps militaris, Asya'da geleneksel bir ilaç olarak uzun zamandır kullanılıyor. İçindeki kordisepin adlı maddeden dolayı özellikle kanser tedavisindeki potansiyeli nedeniyle de son yıllarda ilgi çekiyor. Ancak tam olarak nasıl bir etki yarattığı bugüne kadar saptanamamıştı. FEBS Letters adlı hakemli dergide yayımlanan çalışmada bu maddenin kanserdeki hücre büyüme sinyallerini kestiği kaydedildi. Laboratuvar ortamında ve hayvan hücrelerinde test edilen bulguların, insanlar için geçerli olup olmadığı henüz bilinmiyor. Fakat yine de daha güvenli kanser tedavilerinin geliştirilmesinde önemli bir adıma işaret ediyor.