Kanserin tüm şifreleri çözülüyor: Kronik hastalık haline gelecek!

Prof. Dr. Mustafa Duman ve Prof. Dr. Erdal Polat, kanser tedavi süreci boyunca uygulanan sıcak kemoterapi, moleküler onkoloji ve kanser cerrahisi ile ilgili tüm bilgileri ROZA'ya anlattı. İşte kanser tedavisi hakkında umut veren gelişmeler…

MOLEKÜLER ONKOLOJİ NEDİR?



Birçok bilim alanını bünyesinde barındıran bir kavram. Moleküler onkoloji kanserin biyolojisini çözmeyi hedefler. Kanser yayılımını inceleyen ve oluşmuş kanser için erken tanı basamaklarını çözmeye çalışan bir disiplindir. Moleküler onkoloji kanserin tedavisini hedefler.

Klasik, dünyanın her yerinde yapılan ameliyatları yapıyoruz. Fakat zaman geçtikçe belli bir kısmı, hücre tipine göre nüksedebiliyor. Şunu fark ediyoruz; cerrahi müdahale kanserle mücadelede çözüm değil. Olması gerekiyor ancak yetersiz. 9 şifrelerini çözerek birden çok basamağı çalışarak, kanserin ana tedavisini gerçekleştirecek.

İnanıyorum ki moleküler onkolojinin geliştirdiği ilaçlar kanserin nüksetmesini ya da yayılmasını engelleyerek bitirecek ve kronik hastalık haline gelecek. Kanserin çözümü kronik hastalığa dönüşmesi ile olacak.

KANSERİN GRİP VAKASI GİBİ İLERLEMESİ İÇİN ÖNÜMÜZDE NE KADAR SÜRE VAR?

Bir kere organ kanserine göre durum değişecek çünkü organların kanser konusunda verdiği mücadele birbirinden farklı. Bulunan yöntemler, ilaçlara göre mücadele kolaylaşıyor. Hepsini bir araya koyup ortak bir süre belirlemek mümkün değil. Tiroid kanserleri örneğin; yapılan müdahaleler, kullanılan ilaçlarla birlikte artık hastalar kolay kolay kaybedilmiyor. Bunlar moleküler onkolojide gelişen tedavi yöntemlerinin, ilaçların klinikte kullanılmaya başlamasının bir sonucudur. Sağ kalımlar tiroid, meme kanseri türlerinde görülüyor. Hedefimiz diğer kanserlerde de sağ kalımı sağlamak.





KANSER TEDAVİSİNDE UYGULANABİLEN SICAK KEMOTERAPİ NEDİR?



Sıcak kemoterapi ileri evre kanser hastalarında uygulanan bir tedavi yöntemidir. Peritoneal kanser dediğimiz; karın içi zarından kaynaklı olan ya da karın çerisindeki bir kanser türlerin tedavisinde uygulanır. Bu yöntemde öncelikle ameliyat sırasında karın içerisindeki görünen tüm tümör hücrelerinin cerrah tarafından çıkartılıp daha sonra görülmeyen ve var olduğu bilinen tümörlerin sıcak kemoterapi ile yok edilmesi hedeflenir. Sıcak kemoterapi ile gözle görülmeyen tümörlerin ortadan kalkması amaçlanır.

SICAK KEMOTERAPİ HER KANSER TÜRÜ İÇİN UYGUN MUDUR?



Hayır, sıcak kemoterapi ileri evre kanser hasta gruplarında uygulanır. En çok fayda gördüğü hastalık grupları ise karın içi kanser ya da karın içine sıçramış kanser türleri olmaktadır. Ancak çok seçici olmak gerekiyor çünkü her hastaya uygun değil. Bu ameliyatlar 10/15 saat kadar sürebiliyor. Sadece kanserin çıkartılabilir olması yetmiyor. Hastanın genel performansının belli bir oranda yeterli seviyede olması gerekiyor.



Sıcak kemoterapi de başarı oranı kanserin türüne göre değişiklik gösterir. Karın zarına sıçramış olan kanserler için 10, 15 yıl önce ameliyat olamaz denirdi ve yaşam beklentisi 1 yılı geçmiyordu. Sıcak kemoterapi, moleküler onkoloji ve cerrahi alanındaki gelişmeler ile sağ kalım süresi uzadı. 10 yıla kadar sağ kalımlardan bahsedebiliriz.

"VEDA GÖRÜŞMELERİ BAŞLAYAN HASTAMIZI ÇOK ŞÜKÜR TEDAVİ ETMEYİ BAŞARDIK!"

Medya çalışanı genç bir hastamız vardı. İki defa daha önce karın zarına sıçramış kalın bağırsak kanseri nedeniyle ameliyat olmuş ve son olduğu ameliyatta sadece aç kapa yapılabilmiş. Bize hastamız geldiğinde konseyimizde değerlendirdik ve ameliyat olmasının fayda edebileceğine karar verdik. Yaklaşık 16 saat boyunca, karınz arı içindeki gözle görülen tüm tümörleri temizledik. Sıcak kemoterapi uyguladık. Hastamız tamamlayıcı olarak kemoterapi aldı. 4 yıl oldu hastamız çok şükür hala hayatta. Çaresi yok denilen hastamız her bayramda bizi arar ve karşılıklı olarak motive oluruz. Diğer hastalarımızda da aynı başarıyı elde etmek için çabalıyoruz.