Kanserin yayılmasında ve tekrarında etkili olan ‘seçilmiş hücreleri’ tespit etti



"Yayılma olasılığı en yüksek olan alt klonlar, bir alt klonun diğerlerini aşacağı ve baskın hale geleceği tümörün büyüme sürecinde, daha sonra gelişmiştir.

Ek olarak, hastaların yaklaşık yüzde 70'inde, metastazlar, her bir metastazın farklı bir alt klon tarafından tohumlanması yerine yalnızca bir alt klon tarafından tohumlanmıştır."