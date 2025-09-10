Karar vermekte zorlanıyor musunuz? İşte beyninizi güçlendirmenin sırları

'BEYİN VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ: SAĞLIĞIMIZ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞIYORLAR' Beynimiz ve bağışıklık sistemimiz arasında karşılıklı ve güçlü bir ilişki olduğuna işaret eden Prof. Dr. Arzu Aral, sözlerini şöyle sürdürdü: "Stres, uykusuzluk ve yoğun iş temposu sadece zihinsel performansımızı değil, bağışıklık sistemimizi de etkiler. Düzenli uyku, dengeli beslenme ve stres yönetimi hem beynimizin hem de bağışıklık sistemimizin güçlü kalmasını sağlar. Yoğun stres beynimizin karar alma süreçlerini etkilerken, bağışıklık sistemimizi de baskılayabilir. Düzenli uyku ve nefes egzersizleri hem zihinsel hem fiziksel sağlığımız için kritiktir"

Halk arasında 'Ben doğuştan böyleyim, değişebilir miyim?' sorusunun sıkça sorulduğuna dikkati çeken Arzu Aral, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önemli olan, hangi düşünme tarzını daha çok kullandığımızı ve hangilerini geliştirmeye ihtiyaç duyduğumuzu fark etmek. Kısacası, yetenek önemli, ama asıl fark düzenli çalışma ve pratikle ortaya çıkıyor. Beyninizi spor salonuna götürmek için ihtiyacınız olan şey basit: her gün küçük bir egzersiz. Her gün birkaç dakika ayırarak düşünme yollarını çalıştırmak mümkün. Bu egzersizler zihinsel pratiğinizi artırabilir; tıpkı düzenli spor yapan bir kişinin kaslarını güçlendirmesi gibi, beyninizi de farklı açılardan çalıştırabilirsiniz."