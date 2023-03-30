Karbon Peeling Nedir? Karbon Peeling Uygulaması Ne İşe Yarar, Faydaları Neler?

Karbon peeling nedir konusuna ilgi duyan birçok kişi bulunuyor. Cildin derinlemesine temizlenmesini sağlayan karbon peeling ne işe yarar ve neden yapılır sorusuna farklı açılardan yanıt verilebilir. Cildi temizlemekle kalmayan bu uygulamadan aynı zamanda çeşitli cilt sorunlarının tedavisinde de yararlanılıyor. Bu nedenle karbon peeling uygulaması ne işe yarar, faydaları neler sorularının tüm yanıtlarını haberimizin devamında paylaştık.

Karbon Peeling Nedir?

Güzel ve canlı bir cilde sahip olmak için kişiler çeşitli güzellik uygulamalarından yararlanabiliyor. Bu uygulamalar içerisinde en çok ilgi çeken ise karbon peeling uygulamasıdır. Peeling işlemi cildin en dış tabakasının özel solüsyonlar soyularak temizlenmesi işlemidir. Kullanılan solüsyonlar ve maskeler üst tabakanın tamamen soyulmasını sağlar ve daha pürüzsüz bir cilt haline gelmesi sağlanır. Derin peeling işleminde ise daha fazla katmanın soyulması sağlanır. Bu işlemler yara izleri, kırışıklık gibi önemli cilt sorunlarında etkilidir.

Karbon Peeling Faydaları

Karbon peeling sırasında kullanılan aktif kömür ya da diğer adı ile bilinen aktif karbon cildin kusurlarının iyileştirilmesinde kullanılır. Normal kömürün yüksek ısıya maruz kalarak oluşan peeling siyah ve ince bir toz formundadır. Aktif karbon peeling uygulamasının faydaları arasında ise şunlardan bahsedilebilir:

Genel olarak yüz bölgesine uygulanan bir işlemdir.

Kir, toz ve yağların temizlenmesi sağlanır.

Cildin daha parlak görünmesinde önemli bir yeri vardır.

Derinlemesine bir etki ortaya çıkarır.

Yüzdeki porların genişlemesinin önüne geçer.

Pürüzlü kaba yapısı sayesinde cildin en üst tabakasında ölü hücrelerin tamamen kaybolmasını sağlar.

Canlı cilt dokusunu ortaya çıkarır.

Cilde sağlıklı bir görünüm kazandırır.

Ciltteki yağ dengesinin korunmasına yardımcı olur.

Yağlı, lekelenmeye ve akneye açık ciltlerde son derece etkilidir.

Bunlara ek olarak cildi derinlemesine temizler. Sinek ısırıklarından kaynaklı olarak ciltte oluşan kızarıklık ve şişliklerin giderilmesinde etkilidir.

Karbon Peeling Neden Yapılır?

Karbon peeling işleminde cilde kimyasal bir madde sürülür. Bu madde daha sonra soyularak ciltten temizlenir. Kimyasal maddenin dozunun bu süreçte iyi ayarlanması önemlidir. Dermatolog önerisi ya da kontrolünde yapılması büyük bir önem taşır.

Bu uygulama ile cilt yüzeylerinde biriken birçok leke ve ölü deri kolayca temizlenir. Ciltte kalıcı hale gelen sivilce lekelerinin tedavisinde en etkili yöntemlerden biridir. Ancak kimyasal bir işlem süreci olduğundan bir cilt doktoruna danışmak bu süreçte en önemli faktörler arasındadır. Yanlış uygulamalar neticesinde viral enfeksiyonlara, mantar enfeksiyonlarına ve bakteriyel durumlara neden olunabilir.