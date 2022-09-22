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Kaşıntılar o kanserin habercisi! Uzmanlar "hafife almayın" diyor...

Kanser her geçen gün küresel düzeyde daha çok insanı etkiliyor ve çokça can alıyor. Başta bilim insanları ve doktorlar ise daha fazla araştırma yapmaya, kitleleri kanser konusunda bilinçlendirmeye özen gösteriyor. Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ufuk Arslan konu hakkında bilgiler veriyor, özellikle safra yollarında oluşan kanser için kaşıntının önemli bir belirti olduğunun da altını çiziyor.

Giriş Tarihi: 22.09.2022 09:26
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Kaşıntılar o kanserin habercisi! Uzmanlar hafife almayın diyor...

Safra yolları kanserleri (Kolanjiyokarsinom), safra yolu duvarı hücrelerinden kaynaklanan az rastlanan bir kanser çeşididir. Karaciğer içindeki ve karaciğer dışındaki tüm safra yollarından gelişmekle beraber en sık sağ ve sol ana safra yollarının birleşme noktası olan hiler bölgeden kaynaklanır.

Risk faktörleri

Safra yolu kanserinin en sık nedenleri; primer sklerozan kolanjit, koledok (ortak kanal) kisti, Hepatit B-C, ülseratif kolit, hepatolityazis (karaciğer taşı), ileri yaş, obezite ve bilienterik anastomozlar sayılmaktadır.

Safra yolu kanseri belirtileri

Genellikle ilk belirti ağrısız sarılıktır. Bunun nedeni deri altında biriken bilirubindir ve buna bağlı kaşıntı oluşur.Geç dönem hastalarda kaşeksiye kadar giden kilo kaybı olur. Belirtilere ateş eşlik edebilir.

Safra yolu kanseri tanısı

Safra kesesi kanserini erken evrede teşhis etmek çok önemlidir. Safra yolu kanseri incelemesinde ilk olarak karaciğer safra yolu ultrasonu yaptırılır. Safra yollarında genişleme gözlenirse, bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans ile kesitsel görüntülemeler tanıda yardımcı olur. Safra yollarında kitle gözlenmeden safra yollarının ani sonlandığı saptanabilir. ERCP (endoskopik retrogrand kolonjio pankreatografi ) ile biyopsi veya sürüntü alınabilir. Özellikle distal yerleşimli kanserlerde EUS ile değerlendirme de faydalıdır. Klinik olarak sarılık, kaşıntı ve kilo kaybı olan hastanın tümör markerlarından CA19-9 un 100 U/ml olması da tanıyı destekler.

Safra yolu kanserinde tedavi

Doç. Dr. Ufuk Arslan,''Safra yolları kanseri tanısı konulduğunda hastaların yarısından fazlasının ameliyat şansı kalmamış olmaktadır. Sinsi hastalık olduğu için geç belirti verir. Ameliyat olabilecek olan hastaların kanserlerinin bulunduğu seviye ameliyat tipini belirlemektedir. Proksimaldekiler için hepatektomi yapmak gerekirken distal kanserler için genellikle whipple ameliyatı yapılır.Safra yolu kanseri tedavisi, tümörün cerrahi yöntemlerle çıkartılmasına dayanmaktadır. Büyük çaplı bir ameliyattan oluşan tedavi esnasında karaciğerin bir kısmını almak da gerekebilir. Safra yolu kanserlerinin tanısı genellikle ileri evrede konulduğu için çoğunlukla hastaların ameliyat şansı bulunmamaktadır. Ancak erken teşhis edilen kanser, safra yolu kanseri tedavisinin başarıyla gerçekleşmesini sağlar. Ameliyat edilemeyecek derecede ileri evre hastalığı olanlarda sarılık ve ağrıyı dindirecek bazı endoskopik işlemler, ağrı tedavisi, perkütan drenaj (radyolojik girişim) yapılabilir.''dedi.

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