Katarakt Ameliyatı Sonrası Mercek Kayması Nasıl Anlaşılır? Katarakt Ameliyatından Sonra Mercek Kayması Belirtileri Neler?

Katarakt, biz göz ve görme sorunudur. Bu görme probleminin ortadan kalkması için katarakt ameliyatı gerekir. Söz konusu ameliyattan sonraki mercek kayması sorunu, yaygın görülen komplikasyonlardan biridir. Katarakt ameliyatı sonrası mercek kayması nasıl anlaşılır sorusu bu kapsamda merak edilenlerden biridir. Katarakt ameliyatından sonra mercek kayması belirtileri neler sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Katarakt Ameliyatı Sonrası Mercek Kayması Nasıl Anlaşılır?

Katarakt, daha çok yaşlılarda görülen bir görme problemidir. Katarakt olan kişiler bulanık görür ya da hiçbir şey göremez. Katarakt ameliyatı ile göz merceğinin arka kısmındaki katarakt tabakası ortadan kaldırılır. Göz doktoru tarafından yapılan bu ameliyat sonrasında başarı ihtimali çok yüksektir. Fakat nadiren de olsa katarakt ameliyatı sonrasında mercek kayması sorunu görülebilir. Bu komplikasyonun belirtileri aşağıdaki şekilde sayılabilir.

Görme yetisinde bozulmalar

Görme alanının daralması

Çift görme sorunu

Görme alanının bulanık bir hal alması

Görme alanında deformasyon olması

Katarakt Ameliyatından Sonra Mercek Kayması Belirtileri Neler?

Katarakt ameliyatı sonrasında yaşanan mercek kayması sorunu, ayrıca bir cerrahi müdahale gerektiren bir durumdur. Bu nedenle hasta, ikinci kez ameliyat olmak zorunda kalabilir. Mercek kayması sorunu, cerrahi müdahale ile giderilebileceği gibi sorunun ortadan kalkması mümkün olmayabilir. Mercek kayması, katarakt ameliyatı sonrasında istenmeyen bir komplikasyondur. Bu nedenle alanında kendini kanıtlamış kişilere muayene olmanız tavsiye edilir. Alacağınız tedbirler ile komplikasyon ihtimalini en aza indirebilirsiniz.