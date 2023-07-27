Kediler Köpek Maması Yer Mi? Cins, Yetişkin ve Yavru Kedilere Köpek Maması Verilir Mi?

Tüylü dostlarımızdan kedilerin bakımları ve beslenmeleri hakkında bilgilere ulaşmak isteyenler en çok kediler köpek maması yiyebilir mi sorusuna yanıt aramaktadır. Kedi ve köpeğe aynı anda bakmak isteyenler ya da başka sebeplerden dolayı kediye köpek maması vermek isteyenler kedilerin beslenme konusunda nelere ihtiyacı olduğu konusunda bilinçlenmelidirler. Evcil hayvan bakımında bazı ihmaller ve yanlış bilinenler yüzünden üzücü sonuçlar doğmaması için ev kedisine köpek maması verilir mi sorusunun yanıtlarını bilmek gereklidir. Temel prensiplerde birbirine hayli yakın beslenme tarzları olsa da kediler ve köpekler aslında farklı özlere ihtiyaç duymaktadır, bu durumda her ikisini de aynı mama ile beslemek pek de doğru bir eylem değildir. Evcil hayvan sahipleri ise bunun neden doğru olmadığını merak etmekte, kediler köpek maması yerse ne olur araştırmaktadır.

Kediler Köpek Maması Yiyebilir Mi?

Kediler ve köpekler ikisi de etobur canlılar olarak bilinirler, esasında köpekler kediler gibi tam etçil değildirler. Her ikisi de sokakta veya doğada ne bulsa yemek zorunda kalması insanlarda yanılgıya, kediler ve köpekler için üretilmiş mamaların her ikisinin de yiyebileceğini düşünmelerine yol açmaktadır. İster ev kedisi ister sokak kedisi olsun bir kedi köpek maması yiyerek vücuduna lazım olan vitaminleri alamaz, köpekler eğer herhangi bir sağlık engeli ya da obezite problemi yoksa kedi maması yiyerek yaşamlarını sürdürebilir. Ancak kediler sürekli köpek maması yiyerek yaşamlarını sürdüremezler. Belirtmekte fayda var kedilerin birkaç seferliğe mahsus köpek maması yemelerinde bir sakınca yoktur, uzun soluklu köpek maması ile beslenme şekli kedilere zarar verecektir. Bu durum kedilerin yaşı, cinsi, kilosu, ev veya sokak hayvanı olmasından bağımsızdır, bütün kediler için geçerlidir.

Köpek Maması Kedilere Zararlı Mıdır?

Veteriner hekimlerin ve evcil hayvan beslenmesi konusundaki uzman kişilerin beyanlarına göre kediler köpek maması yememelidir. Buradaki yememe eyleminde kastedilen kedinin sürekli olarak köpek maması ile beslenmesidir, ancak bu durumda köpek maması kediler için zararlı olmaktadır. Bunun nedeni ise köpek maması ile kedi maması içeriklerinin farklı olması, kediler için oldukça önemli olan birçok özün köpek mamalarında bulunmamasıdır.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi köpekler zorunlu etçil olmadıkları için onlara has üretilen mamalarda tahıl ve sebze oranı hayvansal protein oranına yakın miktardadır. Kediler için üretilen mamalar ise tamamen hayvansal içerikten oluşmalıdır. Örneğin mısır, buğday, pirinç gibi tahıllar kedi mamalarında az miktarda olmalıdır çünkü bu tahıllar kediler tarafından fazla alındığı takdirde idrar yolları ve böbrek rahatsızlıklarına neden olmaktadır. Kedilerin beslenmesinde için diğer bir hayati unsur ise taurin ismi verilen vitamin türüdür. Kedilerin vücudu diğer canlılar gibi ihtiyacı olan taurini üretemez, bu nedenle kediler için üretilen mamalarda bulunan taurin köpek mamalarında yoktur. Yeterli miktarda taurin alamayan kedilerde göz ve kalp rahatsızlıkları baş göstermektedir. Taurinin dışında kedilerin sağlığı için gerekli olan A vitamini ve arakidonik asit köpek mamalarında bulunmaz. Sokaklarda yaşam mücadelesi veren bu iki sevimli, savunmasız emanet canlılardan bahsetmişken, lütfen sokak hayvanları için yaz aylarında bir kap su, kış aylarında bir kap mama koymayı ihmal etmeyelim.