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Kemik erimesine neden oluyor! Her gün severek tükettiğimiz o içecek adeta bir sağlık düşmanı...

Hepimizin severek tükettiği, gerek yaz aylarında serinlemek gerekse yemeğin yanında içtiği gazlı içeceklerin tadı ne kadar lezzetliyse zararı da bir o kadar falza. Konu hakkında konuşan Diyetisyen Rıdvan Arslan, asitli içeceklerin obeziteden kemik erimesine birçok hastalığa zemin oluşturduğunun altını çiziyor. Eğer siz de gazlı içecekleri tüketmeyi seviyorsanız bir bardak daha içmeden önce bu yazıyı okumanızı öneririz.

Giriş Tarihi: 06.09.2022 09:47
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Kemik erimesine neden oluyor! Her gün severek tükettiğimiz o içecek adeta bir sağlık düşmanı...

Asitli içecekler, karbondioksit ile gazlandırılmış olan aromalı içeceklerdir. 1 bardak asitli içecekte ortalama 10-15 adet küp şeker bulunuyor. Ayrıca içerisinde birden fazla kimyasal madde barındırıyor. Diyetisyen Rıdvan Arslan, asitli içecek tüketiminin başta obezite olmak üzere birçok hastalığa neden olduğunu belirtiyor. Sizde asitli içeceklerden vazgeçemeyenlerden misiniz? O zaman asitli içeceklerden uzak durmanızı sağlayacak 5 nedeni sizler için uzmanından dinliyoruz.

KEMİK ERİMESİNE NEDEN OLUR

Asitli içeceklerin tüketimini kemik kütlesini azaltıp kırılmalara neden olur. Asitli içecekler, fosforik asit ve kafeinden zengindir. Özellikle kadınlarda menopoz döneminde kemiklerden kalsiyumun çekilmesine neden olarak kemiklerde güçsüzlüğe neden olur ve kırılganlığı arttırır. Bunun sonucunda kemik erimesi kaçınılmaz bir hal alır.

DİŞTE MİNERAL KAYBINI ARTTIR

Asitli içecekler, diş minesinin aşındırır. Günde 1 bardak asitli içecek tüketimi diş çürüklerine zemin hazırlar ve diş sağlığına zarar verir.

MİDEYE ZARAR VERİR

Asitli içecekler midedeki hidroklorik asidin yapısını bozar. Reflü ve gastrik semptomlarının sıklığını arttırır. Midede ağrı, gaz ve şişkinlik gibi birçok probleme neden olur.

ŞEKER HASTALIĞINA ZEMİN HAZIRLIYOR

Asitli içeceklerde bol miktarda früktoz şekeri bulunmaktadır. Asitli içecekler tüketildiği zaman ani kan şekerinde yükseliş gösterir ve kan şekerinde dalgalanmalar gözlemlenir. Günde 1 bardak tüketimi bireylerin şeker hastalığına olan yatkınlığını arttır.

BÖBREK TAŞININ OLUŞMA RİSKİNİ ARTTIRIR

Asitli içecekler fosforik asitten zengindir. Sık tüketimi böbrek taşı riskini arttırır. Ayrıca böbrek hastalıklarına yakalanma riski arttırır.

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