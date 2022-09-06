Kemik erimesine neden oluyor! Her gün severek tükettiğimiz o içecek adeta bir sağlık düşmanı...

Asitli içecekler, karbondioksit ile gazlandırılmış olan aromalı içeceklerdir. 1 bardak asitli içecekte ortalama 10-15 adet küp şeker bulunuyor. Ayrıca içerisinde birden fazla kimyasal madde barındırıyor. Diyetisyen Rıdvan Arslan, asitli içecek tüketiminin başta obezite olmak üzere birçok hastalığa neden olduğunu belirtiyor. Sizde asitli içeceklerden vazgeçemeyenlerden misiniz? O zaman asitli içeceklerden uzak durmanızı sağlayacak 5 nedeni sizler için uzmanından dinliyoruz.