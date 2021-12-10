Kemik erimesini önlemek için...

Osteoporoz kelime anlamı olarak "delikli kemikler" demektir. Kemikler, kalsiyum gibi mineralleri vücudun değiştirebileceğinden daha hızlı kaybettiğinde ortaya çıkar. Daha az yoğun hale gelirler, güçlerini kaybederler ve daha kolay kırılırlar. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ata Can, kemik erimesini (osteoporoz) önlemek için dikkat edilmesi gerekenleri sizler için anlattı.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 10.12.2021 08:46

Çoğu insan, genellikle hiçbir belirti veya semptom olmadığı için, bir kırık oluşana kadar osteoporozları olduğunun farkına varmaz. Bu nedenle osteoporoz genellikle 'sessiz hastalık' olarak adlandırılır. Osteoporoz özellikle kadınları orta ve ileri yaşlarda etkiler, ancak bazı erkekler de etkilenir. Osteoporozunuz varsa, yaşam tarzı değişiklikleri ve tıbbi tedavi daha fazla kemik kaybını önleyebilir ve kemik kırılma riskinizi azaltabilirsiniz.

KEMİK ERİMESİNİN NEDENLERİ Kemik özelleşmiş hücreler tarafından oluşturulur. Vücudun geri kalanı gibi, kemik de sürekli olarak parçalanır ve yenilenir. Tıpkı kas gibi, güç kazanmak için egzersize ihtiyaç duyan canlı dokudur. Yaşamın ilk yıllarında, parçalanandan daha fazla kemik yapılır ve bu da kemik büyümesine neden olur. Ergenlik çağınızın sonunda, kemik büyümesi tamamlanmıştır ve yaklaşık 25 ila 30 yaşlarında, en yüksek kemik kütlesine ulaşılır. Östrojen ve testosteron gibi cinsiyet hormonları, erkek ve kadınlarda kemik gücünün korunmasında temel bir role sahiptir. Menopoz sırasında meydana gelen östrojendeki düşüş, kemik kaybının hızlanmasına neden olur. Menopozdan sonraki ilk beş yıl boyunca, ortalama bir kadın toplam vücut kemik kütlesinin yüzde 10'unu kaybeder. Osteoporozun neden olduğu omurga kırıkları, ağrıya, boy kaybına veya "Dowager kamburu" adı verilen duruş değişikliklerine neden olabilir. Bu kambur, omurga kırıklarının yerçekimi kuvveti nedeniyle sıkıştırılması sonucu ortaya çıkar ve kifoz adı verilen omurganın anormal bir şekilde bükülmesine neden olur.

OSTEOPOROZ BELİRTİLERİ VE TEŞHİSİ Osteoporoz spesifik bir ağrıya veya semptoma neden olmaz. Bununla birlikte, ciddi veya zayıflatıcı kırık riskini artırır. Osteoporoz geliştirme riski altında olabileceğinizi düşünüyorsanız, doktorunuza görünmenizde fayda vardır. Günümüzde, osteoporozu teşhis etmenin en güvenilir yolu, çift enerjili absorbsiyometri taraması veya kemik dansitometresi ile kemik yoğunluğunu ölçmektir. Kemik dansitometresi taraması, genellikle kalça ve omurgada ve bazı durumlarda önkolda olmak üzere kemiklerinizin yoğunluğunu ölçen kısa, ağrısız bir taramadır. OSTEOPOROZ İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ Osteoporoz için kadın olmak ve osteoporotik kırığı olan doğrudan bir akrabanızın olması gibi bazılarını değiştiremeyeceğiniz birçok risk faktörü vardır. Diğer risk faktörleri arasında kalsiyum eksikliği, düşük D vitamini seviyeleri, sigara içmek, günde ikiden fazla standart alkol kullanımı, günde üç fincandan fazla kahve veya eş değeri kafein alımı, fiziksel aktivite eksikliği, erken menopoz (45 yaşından önce), romatizmal bazı hastalıklar, astım ve diğer durumlar için kortikosteroidler gibi uzun süreli ilaç kullanımı yer alır. Bazı koşullar insanları daha yüksek osteoporoz riskine sokar. Bu koşullar tiroid hastalığı veya aşırı aktif tiroid bezi, romatizmal eklem iltihabı, kronik karaciğer ve böbrek hastalığı, Crohn hastalığı, çölyak hastalığı ve diğer iltihaplı bağırsak rahatsızlıkları gibi vücudun besinleri emme yeteneğini etkileyen durumlardır.

OSTEOPOROZUN ÖNLENMESİ Genç yaşlardan itibaren hem erkekler hem de kadınlar, osteoporozu önlemek için etkili adımlar atabilir. Bol miktarda taze meyve, sebze ve kepekli tahıllar içeren sağlıklı ve çeşitli bir diyete sahip olmalısınız. Ayrıca, kalsiyum açısından zengin yiyecekler yemeli ve D vitamini alınmalıdır. Sigara içmekten kaçınmak, alkol tüketimini ve kafeini sınırlamak dikkat etmeniz durumlar arasındadır. Düzenli ağırlık taşıma ve kuvvet antrenmanı faaliyetleri de büyük önem taşımaktadır. Süt ürünleri en yüksek kalsiyum seviyelerine sahiptir, ancak sardalya, ıspanak ve badem dahil olmak üzere birçok başka kalsiyum kaynağı vardır. Diyetinizden yeterli miktarda kalsiyum alamıyorsanız, kalsiyum takviyeleri hakkında doktor desteği alınabilir. D VİTAMİNİ NEDEN ÖNEMLİ? D vitamini ve kalsiyum kemik yoğunluğunu artırır. D vitamini önemlidir çünkü vücudunuzun diyetinizdeki kalsiyumu emmesine yardımcı olur. D vitaminimizin çoğunu güneşten alabilirsiniz ve cilt tipini, coğrafi konum ve mevsime bağlı olarak yeterli D vitamini alımı değişkenlik gösterebilmektedir. D vitamini ayrıca yağlı balıklarda (somon, ringa balığı, uskumru), karaciğer, yumurta ve az yağlı sütte küçük miktarlarda bulunabilir. Çoğu insan için, yalnızca diyet yoluyla yeterli miktarda D vitamini elde edilmesi olası değildir. Yeterli D vitamini almadığınız konusunda endişeleriniz varsa, D vitamini takviyesi desteği de alınabilir.