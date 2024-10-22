Kemikleri adeta çelik gibi güçlendiriyor! 1 porsiyonu kemik erimesinin önüne geçiyor...

Kemik erimesi rahatsızlığının tespiti ve tedavisi ile ilgili önemli bilgiler veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, D vitamini eksikliğinin bazı romatizmal hastalıklar, hormonal hastalıklar ve kemik erimesine neden olabileceğini ifade etti. Aynı zamanda uzman düzenli kontrollerin yapılması gerektiğinin altını çizdi. İşte detaylar...

KEMİK ERİMESİNDEN KORUNMAK İÇİN KALSİYUMDAN ZENGİN BESLENME ÖNERİLİYOR

Hastalığa sebep olabilecek nedenler, tespit edilmesi hakkında ise Uzman, "Kemik erimesi, kemik kırılganlığında artışa yol açan bir hastalıktır. Daha çok menopoz sonrası kadınlarda görülmekle birlikte erkeklerde de görülebilmektedir. Menopoz sonrası östrojen hormonunda azalmayla birlikte kemik yoğunluğunda da azalma görülür. Bunun yanında kortizon kullanımı, D vitamini eksikliği, bazı romatizmal hastalıklar, bazı hormonal hastalıklar da kemik erimesine sebep olabilir. Kemik erimesi (Osteoporoz) olanlarda kemik kırılganlığı artmıştır, kırık riski artmıştır. Kemik erimesi hastalığı bulgu vermediğinden, kişilerin fark edebileceği bir hastalık olmayıp, kemik ölçüm cihazlarında (DEXA) yapılan ölçümlerden sonra ya da daha ilerlediğinde çekilen röntgenlerden teşhis konabilmektedir. Kemik erimesinden korunmak için kalsiyumdan zengin beslenme öneriliyor yani yoğurt, peynir, yeşil yapraklı sebzeler ve özellikle sebze ağırlıklı beslenmek gerekiyor. Çiğ kuru yemişler; çiğ fındık, ceviz, badem de kemik erimesi hastalarında önerdiğimiz besinlerdir. Kadınların 40'lı yaşlarında ve menopoz sonrasında, erkeklerin 50'li yaşlarında risk faktörlerinden bir veya birkaçı varsa fizik tedavi uzmanına giderek kemik ölçümü yaptırmalarında fayda bulunmaktadır" dedi.