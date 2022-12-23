Kemikleri çelik gibi yapıyor! İhtiyacınız olan tek besin…

Somonu düzenli beslenmenizin bir parçası haline getirmek tüm bu faydalardan yararlanmanızı sağlayabilir.
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR
Omega-3'ler, selenyum ve A ve D vitaminlerinin kombinasyonu, hem kısa hem de uzun vadede bağışıklığı iyileştirmenin anahtarıdır. Haftada en az iki porsiyon tüketmek kalp hastalığı, diyabet ve bilişsel gerileme gibi kronik hastalık riskinizi azaltabilir.
YAĞSIZ BİR PROTEİN KAYNAĞIDIR
Sağlıklı protein kaynakları söz konusu olduğunda, özellikle somon gibi yağlı balıklardan daha iyi bir tercih olamaz. Sadece tek bir porsiyonunda 26 gram protein içerir. Bu da uzun süre tok hissetmenize, yeme isteğinizin azalmasına ve daha az doymuş yağ tüketmenize yardımcı olabilir.
BEYNİ GÜÇLENDİRİR
Somon, selenyum ve kolinin yanı sıra omega-3 yağ asitleri ve B12 vitamini ile doludur. Bu besinlerin tümü, beyin işlevinin, bilişin ve nörolojik sağlığın iyileşmesiyle bağlantılıdır.
KALP SAĞLIĞINI KORUR
Somonda bulunan çoklu doymamış yağ asitleri , kardiyovasküler hastalık riskinin önemli bir göstergesi olan kötü kolesterolün yüksek seviyelerini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca somon, kan basıncını dengelemek ve kalp sağlığına fayda sağlamak için önemli bir mineral olan potasyum kaynağıdır.
KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR
Yağsız protein ve çoklu doymamış yağ sayesinde, besin açısından yoğun, sebze dolgulu bir yemeğin parçası olarak somon yemek uzun süre tok kalmanıza yardımcı olabilir. Ancak yarardan çok zarar almamak için kalorili soslardan ve yağlı kızartmalardan uzak durun.
ANNELER İÇİN DE HARİKADIR
Hamileyken veya emzirirken somon yemek cenin beyin gelişimini destekleyebilir. Bunun ana sebeplerinden biri, somon balığının yağlı balıklarda kolayca bulunan bir tür çoklu doymamış yağ olan DHA ile dolu olmasıdır.
GÜÇLÜ KEMİKLERİN ANAHTARIDIR
Yağlı balıklarda bulunan besinlerin (çoklu doymamış yağ asitleri ve D vitamini) kombinasyonu da kemik sağlığını geliştirmekle kalmaz, osteoporoz ve kırık riskini de azaltır.
ANTİ-İNFLAMATUAR ÖZELLİĞİ BULUNUR
Balık, depresyon ve muhtemelen kaygı riskini azaltmak da dahil olmak üzere hücreleri DNA hasarından koruyarak bir dizi anti-inflamatuar faydaya sahip olmakla ilişkilendirilmiştir. Ayrıca balıkta bulunan D vitamini, otoimmün hastalıkları önlemede rol oynayabilir.
DAHA UZUN YAŞAMIN SIRRIDIR
Araştırmalar, balığı düzenli olarak yiyen insanların (özellikle fırınlanmış veya ızgara versiyonlarını) diğer protein kaynaklarını (kırmızı işlenmiş etler ve kızarmış yiyecekler gibi) daha fazla yiyenlere göre daha uzun yaşayabileceğini gösteriyor.
ANTRENMAN SONRASI İÇİN HARİKADIR
Demir ve magnezyumla dolu ıspanak ve fıstık ile somon yemek, kan damarlarını ve organları sağlıklı tutmak için gerekli olan, hücrelerinize oksijen akışını iyileştirmeye ve kas kasılmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, somon balığındaki iltihapla savaşan yağ asitleri, yaraların iyileşmesini hızlandırabilir ve bu da somonu sporcular için vazgeçilmez bir seçenek haline getirir.
KRONİK HASTALIK RİSKİNİ AZALTIR
Çalışmalar, somondaki omega-3'ler ve D vitamini kombinasyonunun kanser ve kalp hastalığı riskini azaltabileceğini düşündürmektedir. Yapılan araştırmalar devam ederken, çok sayıda balık, sebze, meyve, %100 tam tahıl, baklagiller, az yağlı süt ürünleri, kuruyemiş ve tohum içeren diyetlerin, genel olarak sağlık ve kilo kontrolünün iyileştirilmesi ile önemli bir ölçüde bağlantılı olduğu görülmüştür..