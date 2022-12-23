Kemikleri çelik gibi yapıyor! İhtiyacınız olan tek besin…

DAHA UZUN YAŞAMIN SIRRIDIR Araştırmalar, balığı düzenli olarak yiyen insanların (özellikle fırınlanmış veya ızgara versiyonlarını) diğer protein kaynaklarını (kırmızı işlenmiş etler ve kızarmış yiyecekler gibi) daha fazla yiyenlere göre daha uzun yaşayabileceğini gösteriyor.

ANTRENMAN SONRASI İÇİN HARİKADIR Demir ve magnezyumla dolu ıspanak ve fıstık ile somon yemek, kan damarlarını ve organları sağlıklı tutmak için gerekli olan, hücrelerinize oksijen akışını iyileştirmeye ve kas kasılmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, somon balığındaki iltihapla savaşan yağ asitleri, yaraların iyileşmesini hızlandırabilir ve bu da somonu sporcular için vazgeçilmez bir seçenek haline getirir.