Kemikleri çürütüyor: 50 yaşından sonra dikkat! 3 kadından 1'inde görülüyor

Sırt ağrıları gibi birçok ağrının ana kaynağı olan kemik erimesi sorunu, sıklıkla görülen problemlerden biri. Özellikle menopoz sonrasında görülen kemik erimesi, östrojen hormonu düzeyinin azalması, kemik erimesinin önemli bir nedeni olarak ortaya çıkıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aslı Turan ise konu hakkında önemli bilgiler verdi.

DHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 24.05.2022 16:29

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aslı Turan, sırt ağrısının kemik erimesinin ilk belirtisi olduğunu söyleyerek, "Genellikle 45 yaşında ortaya çıkmaya başlayan kemik erimesi, erkeklere nazaran kadınlarda daha sık görülür. 50 yaşından sonra her 3 kadından 1'inde kemik erimesi saptanmaktadır. Kadınlarda menopoz sonrası östrojen hormonu düzeyinin azalması, kemik erimesinin önemli bir nedenidir" dedi. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü Uzman Dr. Aslı Turan, kemik erimesinin sinsice ilerleyen ve erken dönemde çok belirti göstermeyen bir rahatsızlık olduğunu söyledi. Dr. Turan, "Genellikle kemik erimesinin ilk belirtisi olan sırt ağrısının nedeni, sırt omurlarında oluşan küçük kırıklardır. Omurlardaki bu küçük kırıklar darbe veya düşme olmadan da gelişebilir. Kırıkların sayısının artışıyla da omurlarda çökme meydana gelir. Bu çökmelere bağlı olarak hastanın omurgası öne doğru eğilir, sırtında kamburluk oluşur ve boyu kısalır. Osteoporozda omur kemiklerinin yanı sıra kalça kemikleri, el bilekleri ve kaburga kemiklerinde de kırık görülme olasılığı artar" diye konuştu.

"KEMİK ERİMESİNİN İLK BELİRTİSİDİR' İlerleyen yaşın, menopozun, kalıtımın, kalsiyum ve D vitamini eksikliğinin, hareketsiz yaşamın kemik erimesine neden olabileceğini söyleyen Dr. Turan, "Sırt ağrısı kemik erimesinin ilk belirtisidir. Osteoporoz bilinen adıyla kemik erimesi, kemiğin içeriğindeki mineral yoğunluğunun azalması sonucunda kemiklerin zayıflaması ve kırılgan hale gelmesi olarak tanımlanır. Genellikle 45 yaşında ortaya çıkmaya başlayan kemik erimesi, erkeklere nazaran kadınlarda daha sık görülür. 50 yaşından sonra her 3 kadından 1'inde kemik erimesi saptanmaktadır. Kadınlarda menopoz sonrası östrojen hormonu düzeyinin azalması, kemik erimesinin önemli bir nedenidir. Çünkü östrojen hormonu, kemikler üzerinde koruyucu bir etkiye sahiptir. Erken menopoza girilmesi veya ameliyatla yumurtalıkların alınması da aynı şekilde kemik erimesi ihtimalini artırır. Hastalık ilerlemeden, ağrı ve kırıklara sebep olmadan kemik erimesi tedavisine başvurulmalıdır" dedi.