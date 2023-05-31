Kıl Dönmesi Nasıl Anlaşılır? Kıl Dönmesi Belirtileri Neler, Nasıl Belli Olur?

Kıl dönmesi, özellikle erkeklerde görülen bir rahatsızlıktır. Peki, kıl dönmesi nasıl anlaşılır? Kıl dönmesi, alınacak tedbirler ve doğru teşhis ile tedavi edilebilen bir hastalıktır. Kıl dönmesi belirtileri bilindiğinde, hastalığın teşhisini koymak da kolay olacaktır. Kıl dönmesi nasıl teşhis edilir konusu da bilim ışığında incelenmelidir. Kıl dönmesi olup olmadığını nasıl anlarız sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Kıl Dönmesi Nasıl Anlaşılır?

kıl dönmesi, adından da anlaşılacağı gibi kılın ters yönde hareket ederek büyümesidir. Bu hastalığa makat kısmında rastlanır. Makat kısmında bulunan kılların içe doğru hareket etmesi, iç kısımda topaklanmaya neden olur. Kıl dönmesinin en önemli göstergesi makat kısmında şişlik ve ağrıdır. Bunu, akıntı ile kötü koku takip eder. makatta kaşıntı, kızarıklık ve ağrı, kişinin günlük yaşamını da olumsuz etkiler.

Kıl Dönmesi Olup Olmadığını Nasıl Anlarız?

Kıl dönmesi, kişinin özellikle oturup kalkma esnasında hissettiği bir hastalıktır. Hasta oturup kalkarken yoğun bir ağrı hisseder. Bu durumda da hasta, günlük rutin faaliyetlerini gerçekleştirmekte dahi zorlanır.

Kıl dönmesi, makat kısmında ağrı, kızarıklık, kanama, apse ve şişlik durumunda hissedilir. Kıl dönmesi ilaç ile tedavi edilebileceği gibi ilerleyen seviyede cerrahi müdahale gerekebilir. Çok kısa sürede yapılacak olan ameliyat ile kıl dönmesi sorununun üstesinden gelmeniz mümkündür. Kıl dönmesi ameliyatı olan kişiler aynı gün dahi günlük yaşamına devam edebilir.