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Kilo almanızın sebebi beyin hücreleriniz olabilir! Bilim insanlarından şaşırtan açıklama

Avustralya ve Kanadalı araştırmacılar, diyabet ve obeziteye neden olanın beyin hücreleri olabileceğini buldu. Yapılan araştırmalar sonucu işlevini tam olarak yerine getiremeyen beyin hücrelerinin insanları fazla tüketime teşvik ederek obezite ve tip 2 diyabet gibi hastalıklara yol açabildiği anlaşıldı.

AA
Giriş Tarihi: 19.09.2024 12:52
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KİLO ALMANIZIN SEBEBİ BEYİN HÜCRELERİNİZ OLABİLİR!

Bulguları "Nature" dergisinde yayımlanan araştırmada, Avustralya'daki St Vincent's Tıbbi Araştırma Enstitüsü, Monash, Macquarie ve Melbourne üniversiteleriyle Kanada'daki Calgary Üniversitesinden bilim insanları, obez farelerin beyin hücrelerini inceledi.

Buna göre, araştırmacılar, obezite ve tip 2 diyabet hastalarının beyin hücrelerinin "yoğun ve yapışkan özellikli hücre dışı matrikste (ECM) sıkışabildiğini" ve insülin direnci geliştirdiğini tespit etti.

Beyin hücrelerinin "neurofibrosis" ismini verdikleri sıkışma problemi nedeniyle kan şekeri seviyesi, açlık ve vücut ağırlığını kontrol etme yetilerinin kısıtlandığını aktaran araştırmacılar, bu durumun kalpte de sorunlara yol açabildiğini belirtti.

Araştırmacılar ayrıca ECM'yi hedef alan "neurofibrosis engelleyiciler" geliştirdiklerini ve bunların kan şekerinin kontrolde tutulamamasına neden olan insülin direnci durumunu düzeltebildiğini kaydetti.

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