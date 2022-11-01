Kilo ve uykusuzluk sandığınız şey stres olabilir!

Stresin birey üzerinde farklı hastalıklara da neden olabileceğinin altını çizen Uzm. Klnk. Psk. Yiğit, "Stresin birçok hastalığı tetikleme durumunu değerlendirdiğimizde şiddetli ve uzun süreli strese maruz kalmanın psikolojik, nörolojik, cilt hastalıkları, endokrinolojik hastalıklar gibi birçok hastalığı tetikleyebileceğinden bahsedebiliriz. Bazen kronik stresin belirtilerinden ziyade, bazı polikliniklere bazı şikâyetlerle başvurmuş olan hastaların da belirtilerinin aslında stres kaynaklı olduğu söylenmekte ve uzman hekimler tarafından kişi tarafımıza yönlendirildiğinde kronik stresten kaynaklı bir takım sağlık problemleri yaşadığını görebilmekteyiz" diye konuştu.

Kronik stresle başa çıkmanın mümkün olup olmadığı hakkında bilgi veren Uzm. Klnk. Psk. Yiğit, "Çocukluktan itibaren olan gelişim süreçlerimiz ve ebeveynlerimizin bize yaklaşımları yetişkinlik süreçlerinde stresi algılama ve yönetme becerilerimizi etkilediği için her bireyde baş edilebilirlikten bahsedemeyiz. Kronik stresin uzun süreli ve şiddetli olmasından dolayı tek başına uzun süre yönetmeye çalışmak yerine bir uzmanla beraber baş etme süreçlerini değerlendirmek ve takip etmek, kişilerin bu süreçten en az hasarla kurtulmasına sebebiyet verebilir" ifadelerini kullandı.

"STRESLİ HİSSETİĞİNİZ DURUMLARI NOT ALIN"

Uzm. Klnk. Psk. Yiğit, kişilerin kronik strese sebebiyet veren yaşamlarının parçası olan veya sonradan dâhil olan süreçleri değerlendirmesinin oldukça önemli olduğunu vurguladı. Kişilerin kendilerini strese sokan durumları belirten Uzm. Klnk. Psk. Yiğit sözlerine şu sözlerle devam etti:

"Bunlar kendi algıları mı yoksa gerçek bir stres faktörü var mı bunu ayırt etmeye çalışabilirler. Stres faktörüyse bazılarını kabul edip temastan kaçınabilir, değiştirebileceği şeylerse kendini bu konuda geliştirebilir ve dönüştürebilirler. Kişinin tepkilerini gözlemlemesi ve değerlendirmesi önemlidir. Öz eleştiri kesinlikle yapılmalı fakat şefkat temelinde olmalıdır. Kişi icra ettiği şeyleri geliştirmeli ve gelişimi gözlemleyip değerlendirmelidir. İyi beslenmeli ve spor yapmalıdır. Bunlar bir süre size yardımcı olabilecek küçük önerilerdir. Fakat kronik streste işlevsellik de bozulmuşsa bir uzmanın desteği mutlaka sürece eklenmelidir."