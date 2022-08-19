Kilo vermek isterken sağlığınızdan olmayın! Diyette yapılan bu hata tehlikeli sonuçlara yol açıyor...

Diyetisyen Salih Gürel konu hakkında bilgiler verdi. Diyetisyenlerin uyarılarına rağmen birçok kişi kulaktan dolma bilgilerle zayıflamaya çalışıyor ve ne yazık ki bunun için karbonhidratı hayatından çıkarması gerektiğine inanıyor. Karbonhidratı hayatından çıkarmasıyla birlikte kilo verdiğini görünce yaptığının doğru olduğunu hatta bunun bilimsel bir gerçek olduğunu iddia ediyor. Oysa vücudundan atılan su kütlesi sebebiyle ilk zamanlarda kilo kaybetmesi oldukça normal olduğu halde zayıfladığını düşünerek büyük bir yanılgıya düşüyor.

Çünkü; ilk etapta kaybettiği vücut ağırlığının büyük kısmı sudan ibaret oluyor. Karbonhidratlar vücuda girdiğinde, su yoğunluğu azalırsa diye hücrelerinde bekletilen su, karbonhidratları kestiğinde artık ihtiyacı olmadığı için hücrelerinden atılıyor ve çeşitli yollarla vücudundan dışarı çıkıyor.

Böylelikle vücudundan yağ kaybı yerine su kaybetmiş oluyor. Bir süre sonra artık zayıfladığına inanması ve diyeti bitirmeye karar vermesiyle birlikte verdiği kiloları fazlasıyla yine hızlı bir şekilde geri alıyor .