Kilo vermek uğruna sağlığınızdan olmayın! Uzmanı uyardı: "Bu yöntemler bir şehir efsanesinden ibaret!"

İç Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Oğuzhan Zengin, zayıflama amacıyla içilen bitkisel ürünlerin sağlık üzerindeki zararlı etkilerine ilişkin bilgi verdi. Bitkisel ürünlerin zayıflattığına dair bilimsel veri bulunmadığına dikkat çeken Zengin, "Ürünler başta idrar söktürerek sıvının azalmasına bağlı kilo verdirebiliyor. Ancak bitkisel kahvenin, çayın fazla tüketilmesi böbrek ve karaciğer yetmezliğine yol açabiliyor. Bilişsel fonksiyonları bozabiliyor. İstenmeyen yan etkiler oldukça fazla" dedi.

"İÇİNDE ÇOK ÜRÜN OLMASI İYİ ANLAMINA GELMEZ"

5'ten fazla bitkisel ürünün kullanımının önerilmediğini belirten Zengin, "Birden fazla bitki karışımı etkileşime girerek diğerinin zararlı etkilerini ortaya çıkarabiliyor. Örneğin ada çayı uykuya meyili artırıyor. O nedenle ada çayının uyku ilaçlarıyla içilmesini istemiyoruz. Analiz edilmeyen, açıkta satılan ürünlerin tüketilmesini tavsiye etmiyoruz. Satın alınacak ürünlerin kalite analizinin yapılıp yapılmadığına, içinde hangi bitkisel ürünlerin yer aldığına bakmak gerekiyor. Kahvenin paketlenmesi, nasıl bir ortamda muhafaza edildiği, içerisinde ağır metal olup olmadığı önemli" açıklamasını yaptı.

"BU GRUPLAR DAHA DİKKATLİ OLMALI"

Bitkisel ürünlere kronik rahatsızlığı olanların, kemoterapi alanların, gebelerin, emziren annelerin daha temkinli yaklaşmasını öneren Zengin, "Kişi hangi ürünü nasıl kullanması gerektiğini mutlaka doktora danışmalı. Bitkisel ürünün tüketiminin ardından ateşte ve idrarda artış yaşanması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı" ifadesini kullandı.