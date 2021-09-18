Kimsenin aklına gelmezdi! Kilo almanın nedenlerinden biri de...

Görünüşte zararsız olan bu alışkanlık hakkında tüm gerçekleri ortaya koyulmasının ardından ışıkları artık kapatmanız gerektiği konusunda net bir bilgiye sahip olabilirsiniz.

ÜREME SAĞLIĞINA ZARAR VEREBİLİR

Bir çalışma, geceleri yapay ışığa maruz kalmanın kısırlık riskini artırabileceğini buldu. Deney dişi fareler üzerinde yapıldı. Geceleri ışıkla uyuyan farelerin kısır olma olasılığı daha yüksekti. Ayrıca sirkadiyen ritimlerin (vücudun iç saati) kadınlarda üreme sürecinin zamanlamasını etkilediğine inanılıyor.

Başka bir çalışmada gece vardiyasında çalışan hemşireler ve gece ışığa maruz kalmanın etkileri izlendi. Çoğu hemşirenin adet döngülerinin bozulduğundan şikayet ettiği ortaya çıktı.

KALP İLE İLGİLİ SORUNLARA NEDEN OLABİLİR





Melatonin sadece vücut ısısını düşürmekle kalmaz, aynı zamanda kan basıncını da düşürür. Gece ışığa maruz kalırsanız melatonin üretiminiz baskılanır. Sonuç olarak, kan basıncınız yükselir. Düzenli dalgalanmalar, sırayla, kalp hastalığı ve felç riskini artırabilir.

KİLO ALABİLİRSİNİZ

Geceleri aşırı yapay ışık metabolizmanın yavaşlamasına neden olabilir. Ayrıca uyku ve sirkadiyen ritimlerin bozulması da obeziteye katkıda bulunabilir. 43.000'den fazla kadını izleyen bir araştırma, TV karşısında uyuyanların kilo aldığını ortaya çıkardı. Değişiklik, uyku kalitesi veya süresi ne olursa olsun gerçekleşti.

HORMONAL DEĞİŞİKLİKLERE NEDEN OLABİLİR

Tek bir ışık kaynağı bile hormonal dengeyi değiştirebilir. Akıllı telefonlardan, televizyonlardan veya bilgisayarlardan gelen ışık melatonin eksikliğine katkıda bulunur. Ek olarak, diğer biyolojik süreçler bozulur. Çoğu zaman, ilk etkilenen melatonindir. Düzensiz uyku, yaşlanma hormonlarını artırır ve yaşlanmayı geciktiren enzimlerin ise oranını düşürerek yaşlanma sürecini hızlandırır.

Bir araştırma, geceleri ışığa maruz kalmanın depresyon riskini artırdığını buldu. Alternatif olarak, sirkadiyen ritmin bozulmasının halihazırda var olan depresyon semptomlarını kötüleştirmesi muhtemeldir. İlginç bir şekilde, kırmızı ışık daha az zararlı etkiye sahiptir çünkü kırmızı dalga boylarına daha az duyarlıyız. Bazı durumlarda, mavi ışık tedavi etmek için bile kullanılır.