Kimyagerlerden mucize tedavi! Alzheimer ve Parkinson tarih mi oluyor?

Rus bilim insanları, Alzheimer, Parkinson ve diğer ciddi beyin patolojilerinde beyindeki sinir hücrelerinin hasarını durdurabilecek kimyasal bileşikler sentezlediler. Bu maddeler, nörodejeneratif patolojiler adı verilen, beyindeki sinir hücreleri hasarının tedavisinde bir atılım sağlayabilir.

"GELİŞTİRİLEN BİLEŞİK ZARARLI YAPILARI ENGELLİYOR"

Pirolil ve indolilazin adı verilen kimyasal sınıflarının yeni molekülleri, "yaşlı" beyin hastalıklarının ana nedenlerinden biri olan insan beyninde yaşla birlikte biriken aşırı amiloid yapılarıyla mücadele etmek için hücre içi mekanizmaları harekete geçirir. Amiloid adı verilen bu yapılar, sinir hücrelerine verdiği zarar nedeniyle Alzheimer ve Parkinson'a neden oluyor.

Yeni yapılan bu çalışma, biriken amiloid adlı zararlı yapının önüne geçmeyi ve bu sayede Alzheimer ve Parkinson hastalığı ile mücadele etmede en büyük adımlarından biri olmayı hedefliyor. Çalışmanın özü, European Journal of Medicinal Chemistry'de yayınlandı. Çalışmaya Rusya Bilimler Akademisi Sitoloji Enstitüsü, Rusya Bilimler Akademisi Ural Şubesi Organik Sentez Enstitüsü ve Ural Federal Üniversitesi (UrFU) uzmanları katıldı.

UrFU Irina Utepova'da Organik ve Biyomoleküler Kimya Bölümü profesörü olan araştırma ortak yazarı, "Bileşiklerimiz spesifik ısı şoku proteinlerinin sentezini aktive eder ve hücrede birikmesine neden olur" dedi. "Bu tip proteinler, nöronal dokuyu aşırı toksik amiloidlerden korumayı ve hücreleri, nörodejeneratif hastalıkların özelliği olan proteotoksik stres dahil olmak üzere çeşitli stres türlerinden korumayı mümkün kılar."

"ARAŞTIRMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Yapılan bu açıklama, aslında sentezlenen protein bileşiğinin beyinde oluşabilecek sinir hasarını engelleyebileceğini ortaya koyuyor. Umut verici bir çalışma olarak oldukça dikkat çeken bu gelişme, ileride Alzheimer ve Parkinson sorunuyla karşılaşma ihtimalini azaltacak gibi görünüyor. Elde edilen bileşikler, Alzheimer hastalığının hücresel modellerinde ve travmatik beyin hasarından sonraki ikincil yaralanmalarda test edildi.

Her iki durumda da, yeni maddeler, nöronal hücrelerin hayatta kalmasını artıran önemli bir terapötik etki gösterdi. En etkili bileşik, travmatik beyin hasarından sonra ikincil yaralanmaları olan sıçanların canlı dokularında test edildi. Bilim insanlarına göre, pirolilazinin rehabilitasyon tedavisinde kullanılması, hayvanların hareket bozukluklarının ortaya çıkmasından ve hipokampal nöronların dejenerasyonundan kaçınmasına izin verdi. Araştırma ekibi, yeni bileşiklerin etki mekanizmasını incelemeye devam ediyor ve klinik öncesi testlerine hazırlanıyor.