Gizli tehlike! Kırık kalp öldürüyor

Imperial College London tarafından yapılan bu araştırma, gelecekteki ölümleri önleyebilecek yeni tedavi seçeneklerinin önünü açıyor.
"SEBEP: MİKRO RNA"
Sendrom, kalp kası aniden zayıfladığında ve sol kalp odası şekil değiştirdiğinde ortaya çıkar. Bilim insanları, takotsubo sendromunun biyolojik tetikleyicileri tarafından şaşkına çevrildi. Araştırma sonucunda bilim insanları bu sendromun sebebini, stresli dönemlerde genlerin nasıl çözüldüğünü ve aktive edildiğini düzenleyen -16 ve -26a mikroRNA'larına bağladılar.
Bu moleküller depresyon, anksiyete ve stres ile bağlantılı. Bu da uzun süreli sıkıntının ardından dramatik bir şokun sendromu tetikleyebileceğini düşündürüyor. Çalışma, The Journal Cardiovascular Research dergisinde yayınlandı.
Semptomlar genellikle kalp krizini taklit ediyor ve göğüs ağrısına, nefes darlığına ve kalbin durmasına neden olabiliyor.
"MENOPOZ SONRASI KADINLARI DAHA ÇOK ETKİLİYOR"
İlk olarak 1990 yılında Japonya'da tanımlanan durum, İngiltere'de her yıl, çoğunlukla menopoz sonrası kadınlar olmak üzere yaklaşık 2.500 kişiyi etkiliyor.
Imperial College London'dan baş yazar Profesör Sian Harding, Takotsubo Sendromu'nun ciddi bir durum olduğunu ancak şimdiye kadar ortaya çıkma şekli bir gizem olarak kaldığını belirtti. Bazı insanların ani bir duygusal şoka neden bu şekilde tepki verdiğini anlamadıklarını fakat son yapılan bu çalışma ile artık anlaşılabildiğini belirtti.
Daha önce yaşanan stresin ve onunla ilişkili mikroRNA'ların, bir kişiyi gelecekteki stres durumlarında Takotsubo sendromu geliştirmeye yatkın hale getirebileceğini doğrulamaktadır.