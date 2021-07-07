Gizli tehlike! Kırık kalp öldürüyor

Imperial College London tarafından yapılan bu araştırma, gelecekteki ölümleri önleyebilecek yeni tedavi seçeneklerinin önünü açıyor.

"SEBEP: MİKRO RNA"

Sendrom, kalp kası aniden zayıfladığında ve sol kalp odası şekil değiştirdiğinde ortaya çıkar. Bilim insanları, takotsubo sendromunun biyolojik tetikleyicileri tarafından şaşkına çevrildi. Araştırma sonucunda bilim insanları bu sendromun sebebini, stresli dönemlerde genlerin nasıl çözüldüğünü ve aktive edildiğini düzenleyen -16 ve -26a mikroRNA'larına bağladılar.

Bu moleküller depresyon, anksiyete ve stres ile bağlantılı. Bu da uzun süreli sıkıntının ardından dramatik bir şokun sendromu tetikleyebileceğini düşündürüyor. Çalışma, The Journal Cardiovascular Research dergisinde yayınlandı.

Semptomlar genellikle kalp krizini taklit ediyor ve göğüs ağrısına, nefes darlığına ve kalbin durmasına neden olabiliyor.