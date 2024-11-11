Kış ayının az bilinen tehlikesi! Az güneş ışığı bakın beynimize ne yapıyormuş...

"MEVSİMSEL DEPRESYON TEK BAŞINA BİR HASTALIK OLARAK TANIMLANMAZ" Psikolog Bilir mevsimsel depresyonun ortaya çıkışını arttıran başlıca nedenleri "duygusal, çevresel, genetik- biyolojik faktörler, düşük D vitamini, Ekvator'dan uzakta yaşamak, bipolar bozukluk ve major depresyon" olarak sıraladı. Mevsimsel depresyonun tek başına bir hastalık olarak ele alınmadığını, bu tanı için kişiye "major depresif bozukluk" tanısı konulmuş olması gerektiğini belirten Psikolog Bilir tanı sürecinde klinik gözlem ve uzman değerlendirmesine ek olarak bazı testler yapılabildiğini söyledi. Depresyon tanısı konulduktan sonra tedavi sürecine ilişkin birden fazla yöntem bulunduğuna değinen Psikolog Bilir, "Psikoterapi tedavi sürecinde büyük bir öneme sahiptir. Bunun yanı sıra ilaçla tedavi yani farmakolojik sürece girilebilir. Özellikle ilaçla tedaviye ek olarak psikoterapi de uygulanırsa tedavi süreci hızlanabilmektedir" dedi.

"YARIM SAATLİK PERİYOTLARLA IŞIK TEDAVİSİ UYGULANIR" Ayrıca ışık tedavisi ile iyileşme görülebileceğinin altını çizen Psikolog Bilir "Işık tedavileri de depresyonda iyileşmeye katkıda bulunan bir yöntemdir. Kış aylarında artan depresyonu belli aralıklarla beyaz ışık ile azaltmak amaçlanmaktadır. Gündüz veya akşam yarım saatlik periyotlar şeklinde kişiye uygulanmaktadır" diye konuştu.





"GÜN IŞIĞI VE TEMİZ HAVADAN FAYDALANIN"

Mevsimsel depresyonun bazı önlemlerle hafifletilebileceğinden de bahseden Psikolog Bilir şunları dile getirdi: "Alkol ve madde kullanmamak, ilkbahar-yaz depresyonu için uyku döngüsünün verimi için serin ve ışığın kontrolünü sağlayabildiğiniz ortamlarda vakit geçirmek, sonbahar-kış depresyonu için ise gün ışığı almaya çalışmak, sağlıklı uyku düzeni, D vitamini ve balık yönünden zengin olacak şekilde beslenme alışkanlıklarını düzenlemek ve sağlıklı besinlerden faydalanmak, karbonhidrat ağırlıklı beslenmeyi azaltmak, sosyal ilişkileri arttırmak, hobiler edinmek, egzersizi hayatınıza dahil ederek düzenli spor yapmak, yaşadığımız ortamı ferah ve havadar seçmek mevsimsel depresyonla başa çıkmak için yapılabilecekler arasındadır."



Psikolog Bilir depresyon sürecinde uzman psikolog desteği alınması, gerekiyorsa psikiyatriye başvurulmasını tavsiye ederek özellikle bilişsel davranışçı terapi ekolü ile psikoterapi sürecine başlamanın çok etkin bir tedavi yolu olduğunu söyledi.