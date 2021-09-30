Kış aylarının mucizesi! Karaciğeri yenileyerek ömrü uzatıyor

New York'ta diyetisyen olan Marissa Menshulam, "Tüm balkabakları teknik olarak yenilebilir, ancak seçim yaparken hangisinin hangi amaç kullanılacağını iyi seçmek gerekir" diyor. Balkabağı doldurması için kullanılan daha büyük balkabakları daha az tatlı ve daha lifli olma eğilimindedir. Yemek pişirmek için en iyi tür, pasta balkabağı olarak da adlandırılan tatlı veya şekerli balkabağı olması gerekir. Bunlar daha küçük ve yuvarlak.

Balkabağını kavurup tatlıdan makarnaya her türlü tarifte kullanarak yiyebilir, hatta çorba, unlu mamül gibi daha pek çok şeyi pişirirken kabak kullanabilirsiniz. Ayrıca kullandığınız balkabağının tohumlarını atmayın. Kabak çekirdeği de kavrulup sağlıklı bir atıştırmalık olarak yenebilir.







KABAK TEMELDE SÜPER BİR BESİNDİR

USDA'ya (Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı) göre, bir fincan çiğ balkabağının içinde:

Kalori: 30

Yağ: 0.12 gr

Karbonhidratlar: 8 gr

Sodyum: 1 mg

Şeker: 3 gr

Lif: 1 gr

Protein: 1 gr bulunuyor.

Balkabağının diğer avantajları: Önerilen günlük A vitamini alımınızın yüzde 197'si ve C vitamini yüzde 17'sini ile karşılıyor. Ayrıca 30 gram kavrulmuş, tuzsuz kabak çekirdeği porsiyonunda;

Kalori: 163

Yağ: 14 gr (2 gr doymuş yağ)

Karbonhidratlar: 4 gr

Sodyum: 12 mg

Şeker: 0.4 gr

lif: 2 gr

Protein: 8 gr

Ayrıca günlük çinko ve magnezyum ihtiyacınızın 19'unu ve bakır ihtiyacınızın yüzde 10'unu karşılıyor.



BALKABAĞININ SAĞLIĞA FAYFALARI NELERDİR?

Etkileyici beslenme istatistikleri göz önüne alındığında, balkabağının sağlığınızı çeşitli şekillerde desteklemesi şaşırtıcı değildir. Hemen hemen her şeyin yanı sıra, sonbaharın en lezzetli süper besini olarak listelerin ilk sırasında yerini alıyor.





Balkabağını bir salatanın üzerine koyuyor veya yoğurda karıştırıyor olsanız da, kabak çekirdeği, antrenman sonrasına dahil etmek için harika bir seçim. İyi dengelenmiş bir ara öğün veya öğünün bir parçası olarak antrenmandan sonraki 45 dakika içinde tüketilmesini öneren Bannan, "Kabak çekirdeği, iyileşme için önemli olan iki besin maddesi olan çinko ve protein sağlar" diyor.



KARACİĞERİNİZİ KORUMAYA YARDIMCI OLUR

Karaciğerin yağ, protein ve karbonhidratları parçalamak, kan dolaşımından zararlı bileşikleri uzaklaştırmak ve gerekli vitamin, besinleri depolamak dahil olmak üzere 500'den fazla işlevi vardır. Bannan'a göre, meyve, sebze ve antioksidan bakımından zengin gıdalardan oluşan bir diyet, düzgün karaciğer fonksiyonunu desteklemeye yardımcı olabilir. Hepsi, balkabağının C vitamini ve beta-karoten gibi birincil antioksidanları nedeniyle vücut, ikincisini hastalıklarla savaşan A vitaminine dönüştürür.

SAĞLIKLI TANSİYONU DESTEKLER

Hiç kanınızın damarlarınızdan fırlayabileceğini hissettiğiniz kadar strese girdiğiniz oldu mu? Bannan, balkabağının lif, potasyum ve C vitamini içerdiğini ve ayrıca doğal olarak düşük sodyum içerdiğini ve bunların hepsinin sağlıklı kan basıncını desteklediğini söylüyor.

Bonus: Tansiyonunuzu düşük tutmak, koroner kalp hastalığı geliştirme riskinizi azaltmanın harika bir yoludur.

Bannan, balkabağındaki diğer lif türü olan çözünmez lifin sağlıklı sindirimi desteklediğini ve gezileri düzenlediğini söylüyor. Ayrıca, kabak çekirdeğinde bulunan çinko başka bir sindirim güçlendirici. Çinko, sindirim süreçlerinde yer alan enzimlerin sorunsuz çalışmasına yardımcı olur.

Bannan, "Kabak iyi bir lif kaynağı olduğu için kan şekeri seviyelerinin yönetilmesine yardımcı olabilir" diyor. Bu sadece enerji seviyeleri ve kilo yönetimi için bir artı değil, aynı zamanda diyabet riskini uzun vadede önlemek için de harika. Kan şekerinizi yönetmek, diyabet geliştirme şansınızı artırabilecek obezite ve karaciğer hasarı gibi durum riskinizi azaltır.

Balkabağının kan şekerini dengeleme özelliklerinden yararlanmak için, yararlı etkilerini ortadan kaldırabilecek yüksek miktarda şeker ile eşleştirmekten kaçının. Arada bir dilim yemek sorun değil, ama aynı zamanda balkabağınızı çorba ve makarna gibi lezzetli yemeklerde yemeyi deneyin.

Balkabağı içerdiği yüksek A ve C vitaminleri ve çinko nedeniyle bağışıklık sisteminize ciddi faydalar sağlayabilir. Antioksidanlar, bağışıklık tepkisine dahil olan hücrelerin zarar görmesini önleyerek vücutta hastalığa neden olan serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olur. Bannan, "Bu besinlerde yüksek gıdaları dahil etmek bağışıklığı artırmaya yardımcı olabilir" diyor.