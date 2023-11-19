Kışın yapılan bu hata kansere neden oluyor! Gerekli olmadığını düşünüyoruz ama…

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN CİLT KANSERİ BELİRTİLERİ

Doktor, cilt kanserinin birçok farklı türü olduğunu, bunun da semptomlarda farklılık görülmesine neden olduğunu söyledi. Bununla birlikte, dört hafta içinde iyileşmeyen, olağandışı görünen veya acı veren, kaşıntılı, kanamalı, kabuklu yaralara dikkat edilmesini önerdi.

Ayrıca rengi, boyutu, şekli değişen veya kanayan, kabaran veya kabuklanan pigmentli benler de kontrol edilmelidir. Dr. Banwell şunları ekledi: "Cildinizin bir bölgesi hakkında endişeleniyorsanız veya bir şeyler değiştiyse mutlaka bir doktora görünün."