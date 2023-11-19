Kışın yapılan bu hata kansere neden oluyor! Gerekli olmadığını düşünüyoruz ama…

Bir doktor, kış aylarında yapılan ve kanser riskini artırabilen en yaygın hata konusunda uyardı.
Dr. Paul Banwell, şunları söyledi: "Kış aylarında hâlâ cilt kanseri riski altındayız. Hava soğuk veya kapalıyken bile UV ışınları cildimize zarar verebilir. UVA ışınları yıl boyunca sabit kalıyor ve bulutların ve sisin içinden geçebiliyor."
Bu nedenle uzman, kış aylarında güneş kremi sürmeyi ihmal etmenin cilt kanseri riskiniz açısından kötü haber anlamına gelebileceğini söylüyor. Dr Banwell, "Dışarıdaki havanın kapalı olması kesinlikle bize güneşten koruduğu izlenimini vermemeli" dedi.
Endişe verici bir şekilde, cilt kanseri en yaygın kanserlerden biri olarak kabul ediliyor ve her yıl daha çok insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. İyi haber şu ki, güneş koruma faktörlü (SPF) düzenli güneş kremi kullanımı bu ciddi duruma yakalanma riskinizi azaltabilir.
CİLT KANSERİNE KARŞI KENDİNİZİ NASIL KORURSUNUZ?
Doktor şunları söyledi: "Bu nedenle yıl boyunca günlük güneş koruyucu kullanılması gerektiğini düşünüyorum. İster organik ister kimyasal olsun, bir güneş kremi seçerken geniş spektrumlu olanları tercih etmeniz gerekir, böylece hem UVA hem de UVB ışınlarından korunursunuz."
"UV radyasyonuna karşı maksimum koruma sağlamak için güneşe maruz kalan her şeye, hatta saç derisine bile güneş koruyucu uygulanmalıdır."
Kışın koruyucu uygulamayı unutmanın yanı sıra birçok kişi yeterli güneş kremi de kullanmıyor. Dr. Banwell şunları söyledi: "Çoğu insan güneş koruyucusunu çok ince uyguluyor ve bu da korumanın az olmasına neden oluyor. Bir yetişkinin vücudunu güneşten kourmak için yaklaşık altı ila sekiz çay kaşığı güneş kremi sürmesi gerekir."
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN CİLT KANSERİ BELİRTİLERİ
Doktor, cilt kanserinin birçok farklı türü olduğunu, bunun da semptomlarda farklılık görülmesine neden olduğunu söyledi. Bununla birlikte, dört hafta içinde iyileşmeyen, olağandışı görünen veya acı veren, kaşıntılı, kanamalı, kabuklu yaralara dikkat edilmesini önerdi.
Ayrıca rengi, boyutu, şekli değişen veya kanayan, kabaran veya kabuklanan pigmentli benler de kontrol edilmelidir. Dr. Banwell şunları ekledi: "Cildinizin bir bölgesi hakkında endişeleniyorsanız veya bir şeyler değiştiyse mutlaka bir doktora görünün."