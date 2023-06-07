KKK Aşısı Nedir? Çocuklarda KKK Aşısı Kaç Tane, Ne Zaman Yapılır ve Ateş Yapar Mı?

KKK aşısı nedir sorusunu birçok kişi araştırmaktadır. Rutin aşı takviminde bulunan bir aşı olduğu için KKK aşısı hangileri, zorunlu mu diye de merak edilir. Aşıların sağlık açısından önemi bilinse de KKK aşısı ateş yapar mı, koldan mı, bacaktan mı sorularıyla karşılaşabiliriz. Peki o zaman KKK aşı ne zaman yapılır, kaç tane? İçeriğimizin kalan kısmına inerek KKK aşısı nedir sorusu için bulduğumuz cevaplara ayrıntıları ile başlıklar halinde ulaşabilirsiniz.

KKK Aşısı Nedir?

KKK aşısı bir seferde üç hastalıktan yani kızamık, kızamıkçık, kabakulaktan korunmayı sağlayan bir aşıdır. Kızamık, Kabakulak ve Kızamıkçık aşısı olunmadığı zaman her üç hastalığın görülme olasılığı artar.

Kızamık; ateş, döküntü, öksürük, vb. belirtilerle seyreder. İstenmeyen etkileri arasında kulak iltihapları, ishal, zatürre, beyin hasarı gibi durumlar yer alır.

Kabakulak; ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, yorgunluk, iştah kaybı, tükürük bezlerinde şişlik ile seyreder. İstenmeyen etkiler arasında testis ya da yumurtalıkların şişmesi, sağırlık, beyinde iltihaplanma ve/veya beyni ve omuriliği kaplayan dokuda iltihap (ensefalit / menenjit) bulunmaktadır.

Kızamıkçık; ateş, boğaz ağrısı, döküntü, baş ağrısı ve kırmızı, kaşıntılı gözlere neden olur. Gebelik döneminde kızamıkçık düşükle ya da ciddi doğum kusurları ile sonuçlanabilir.

Her üç hastalıktan korunmak için güvenli olan Kızamık, Kabakulak, Kızamıkçık (KKK) aşısı olmak gerekmektedir. Kızamık aşısı veya kızamıkçık aşısı olup olmadığına dair kayıtlı bilgisi ve güvenilir öyküsü olmayan veya hastalığı geçirdiğine dair kayıt olmayan yetişkinlere en az 1 doz KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) aşısı yapılmalıdır. Laboratuvar tetkikleriyle her bir hastalığa karşı bağışıklık olduğu gösterilmiş ise aşılanmasına gerek yoktur. Tam bağışıklık için hayat boyu toplam iki doz KKK aşısı önerilir.

KKK Aşısı Ne Zaman Yapılır?

KKK aşısı ülkemizde devlete bağlı sağlık kuruluşlarında rutin aşı takviminde bulunmakta, ana – çocuk sağlığı merkezlerinde ve sağlık ocaklarında yapılmaktadır. KKK aşısı ülkemizde de gelişmiş ülkelerdeki gibi 12 aylıkken yapılmaktadır. 4–6 yaşlarda yada 11–12 yaşlarında da 2. dozu tekrar edilmelidir. Okullarda 6 yaştan sonra toplu aşılama olarak yapılmaktadır. Okulda yapılana kadar özel sektörde de 4-5 yaş civarı yapılabilmektedir. KKK aşısı bacak ön yüz veya üst kol arka yüze kas içi veya cilt altı enjeksiyon şeklinde yapılır. Kızamık tüm dünyada yaygın olarak görülen bir hastalıktır. Gelişmiş ülkelerde aşılamanın rutin hale gelmesinden önce okul çağında görülürken, aşılama ile birlikte vaka sayısı çok azalmıştır. Aynı şekilde kızamıkçık ve kabakulak hastalıklarının görülme oranı da aşı sayesinde ülkemizde çok çok azalmıştır.

KKK Aşısı Yan Etkileri Nelerdir?

Aşı uygulanan bir kişide, aşı sonrası ortaya çıkan, bilinen aşı yan etkisi ya da aşıya bağlı olduğu düşünülen herhangi bir istenmeyen tıbbi olay Aşı Sonrası İstenmeyen Etki (ASİE) olarak tanımlanmaktadır. KKK aşısını olanların çoğunluğu herhangi bir ciddi yan etki ile karşılaşmazlar. KKK aşısına bağlı sık görülen yan etkiler aşağıda yer almaktadır:

• Aşı yapılan yerde ağrı

• Ateş

• Hafif döküntü

• Aşının genellikle kızamıkçık bileşenine bağlı geçici eklem ağrısı, sertlik (daha çok kadınlarda)

Bazı bireylerde yanaklarda veya boyunda şişlik görülebilir. KKK aşısı nadiren geçici olarak kanın pıhtılaşmasına neden olan hücrelerinde (trombosit) düşmeye neden olabilir ve bu durum genellikle tedaviye gereksinim olmadan kaybolabilir. Çok nadir de olsa KKK aşısı ciddi alerjik reaksiyon geliştirebilir. Neomisin ya da aşının herhangi bir bileşenine alerjisi olan kişilerin aşıyı yaptırmaması gerekir.

Aşı Kimlere Önerilmez?

Gebeler veya aşı yapıldıktan sonra 4 hafta içerisinde gebelik planlayanlar aşılanmamalıdır. Aşı yapılan kişi bir ay süreyle gebe kalmamalıdır. Kızamıkçığa karşı bağışıklığı olmayan gebeler doğumdan hemen sonra KKK ile aşılanmalıdır.

Ağır bağışıklık yetmezliği olan kişilerde (kanser hastaları, organ nakli yapılanlar, uzun süre kortikosteroid kullananlar, kemoterapi veya radyoterapi alanlar, ağır immün yetmezliği olan HIV pozitif hastalar vb.) canlı aşı olması sebebiyle KKK aşısı yapılmamaktadır.

Yumurta, jelatin veya neomisine allerjik reaksiyonu olan kişilere aşı yapılmamalıdır.