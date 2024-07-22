Klima çarpmasına son! Klimanın çalıştığı odaya bunu koyarsanız…

Yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle klima kullanım oranları da bir o kadar arttı. Konu ile ilgili Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, klima kullanımına dikkat edilip bakımları düzenli yaptırılmadığında sinüzit gibi hastalıkları tetikleyebileceği hatta zatürreye neden olabileceği konusunda önemli uyarılarda bulunarak bu hastalıkların önüne geçmek için tavsiye verdi.

İHA Giriş Tarihi: 22.07.2024 09:51 PAYLAŞ ABONE OL

Özellikle yaz aylarının sıcaklığından bunalanlar için harika bir çözüm olan klimanın yanlış kullanımında baş ağrısı, kas spazmları hatta nezle ve faranjit gibi hastalıklar meydana gelebilir. Özlü'nün ifadelerine göre, klimalı olan odada uyuyan kişinin romatizmal bir hastalığı varsa tetiklenmesine de sebep olabiliyor. Klimanın düzenli bakımının yapılması ve doğru kullanılması ile ilgili konuşan Özlü, klima açık olan bir odada bulundurulması gereken o ürünü söyledi.

BAKIMLARININ DÜZENLİ YAPILMASI VE FİLTRELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİR

Klimaların öncelikle bakımlarının düzenli yapılması ve filtrelerinin değiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Özlü, "Odayı aniden çok düşük sıcaklığa kadar soğutmamak, kademeli olarak ve zamana yayarak soğutmak gerekiyor. Onun dışında; ideal olarak oda sıcaklığı 21 ile 25 derece arasındadır. Yani dereceyi bu sıcaklıkların altına düşürmemek gerekir. 17, 16, 14 gibi derecelere düşürülüyor bazen. Bu dereceler sağlık açısından olumlu sıcaklık değerleri değil. Bir de klima odayı serinletmek içindir, kişiyi serinletmek için değildir. Onun için klimanın fanının karşısına geçmemek gerekir. Doğrudan klimanın rüzgarının kişiye gelmemesi gerekir. Klimada kapalı sistemde hava dönüyor, yani içerideki havayı alıyor, soğutuyor ve tekrar içeriye veriyor, dışarıdan içeriye hava değişimi olmuyor. Dolayısıyla bir süre klima çalıştıktan sonra hava kirlenir. Onun için klima çalışırken de kapı ya da pencereyi açıp atmosfer havası ile içerideki havanın değişmesini sağlamak lazım. Yoksa içerideki havanın kirlenmesi söz konusu. Bunlara dikkat edilirse klimada çok sorun yaşanmayabilir" dedi.