Kolon kanserinin ilk belirtisi böyle ortaya çıkıyor

Polipler küçük olabilir ve varsa bile çok az semptom üretebilir. Bu nedenle doktorlar, polipleri kansere dönüşmeden önce tespit edip çıkararak kolon kanserini önlemeye yardımcı olmak için düzenli tarama testleri önermektedir. Kolon kanseri gelişirse, onu kontrol etmeye yardımcı olacak cerrahi, radyasyon tedavisi ve kemoterapi, hedefe yönelik tedavi ve immünoterapi gibi ilaç tedavileri dahil olmak üzere birçok tedavi mevcuttur. Kolon kanseri bazen kolon kanseri ile rektumda başlayan rektum kanserini birleştiren bir terim olan kolorektal kanser olarak adlandırılır.

BELİRTİLERİ ŞÖYLEDİR;

*İshal veya kabızlık dahil olmak üzere bağırsak alışkanlıklarınızda kalıcı bir değişiklik veya dışkı kıvamında bir değişiklik

*Dışkıda rektal kanama veya kan

*Kramp, gaz veya ağrı gibi kalıcı karın rahatsızlığı

*Bağırsaklarınızın tamamen boşalmadığı hissi

*Zayıflık veya yorgunluk

*Açıklanamayan kilo kaybı

Kolon kanseri olan birçok kişi, hastalığın erken evrelerinde hiçbir belirti yaşamaz. Semptomlar ortaya çıktığında, kanserin boyutuna ve kalın bağırsağınızdaki konumuna bağlı olarak muhtemelen değişiklik gösterecektir.