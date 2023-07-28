Köprücük Kemiği Neresi? Köprücük Kemiği Ağrısı Nerede Hissedilir ve Neden Olur?

Köprücük kemiği ağrısı, diğer adıyla bilinen torasik çıkış sendromu, çeşitli nedenlere bağlı olarak görülen ve belirli şikayetler ile seyreden bir sorundur. Köprücük kemiği neresi olduğunu bilmeyen kişiler özellikle o bölgedeki ağrının nedenini de araştırmıştır. Köprücük kemiği veya bu çevrede hissedilen ağrı hemen herkesin tecrübe ettiği ağrı türüdür. Bu bölgede görülen ağrı, omuz ve köprücük kemiğine yapılan baskının bir sonucudur. Ciddi baskıdan dolayı görülen bu tür ağrının temel nedenleri de ele alınmıştır Bu ağrı şikâyetiyle karşılaşan kullanıcılar, sorunun nedenine inerek internete başvurmuştur. Köprücük kemiği ağrısı nerede hissedilir ve neden olur sorularına dair merak edilen bilgileri derlediğimiz yazımız sizlerle.

Köprücük Kemiği Neresi?

Köprücük kemiği neresi olduğu hakkında bilgi sahibi olmayan kişiler, orada görülen ağrıya dair detaylara da ulaşamamıştır. Köprücük kemiği boyun bölgesinde, omuz ile imam tahtası arasında bulunan bir yerdedir. Bu bölgede vücutta kaburga ve köprücük kemiği arasında bulunan atardamarlar, kolların da hareketini sağlar. Bu bölgedeki sinirlerin hasar görmesi sonucunda ise köprücük kemiğine bağlı kol ve omuzlarda ağrı görülür.

Köprücük Kemiği Ağrısı Nerede Hissedilir ve Neden Olur?

Köprücük kemiği ağrı, günlük yaşantımızı olumsuz anlamda etkileyen ve kol bölgesine de yayılan bir problemdir. Köprücük kemiği ağrısının nedenlerini merak edenler ise bu konuda internete başvurmuştur. Bu tür ağrının çeşitli nedeni bulunur. Özellikle genetik kemik hastalıkları, kaza, kemik erimesine bağlı ağrı, hamilelik gibi durumlar bu bölgedeki ağrıyı şiddetlenir. Damarların üst üste gelmesi sonucunda vücudun kan akışının normalin altına düşmesi durumu köprücük kemiğinde baskıya neden olabilir. Bu tür rahatsızlıklar genel olarak tenis, yüzme ve voleybol gibi spor dalları ile uğraşan kişilerde meydana gelmiştir.