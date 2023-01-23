Korkutan hastalık hayat mı kurtaracak? Bilim insanlarından beklenmeyen hamle

Bu keşif, yaşlanan karaciğeri yenilemek ve insanlarda sağlıklı yaşam süresini uzatmak için kullanılabileceğine dair umudu artırdı.

Bilim insanları, cüzzama sebep olan bakterilerin, olgun hayvanlarda hasara, tümörlere neden olmadan karaciğerin boyutunu küçültmek için hücreleri yeniden programlayabildiklerini keşfettiler.

"HASARLI KARACİĞERİN YENİLENMESİNE YARDIMCI OLABİLİR"

Uzmanlar, hasarlı karaciğerin yenilenmesine yardımcı olabileceğini ve böylece karaciğerlerinin tüketme noktasında olan insanlar için tek iyileştirici seçenek olan nakil ihtiyacını azaltabileceğini umut ediyor.

Önceki çalışmalar, invaziv bir teknikle fare karaciğerlerinin yeniden büyüdüğünü tespit etti ve bu durum ise genellikle karaciğerde ülser ve tümör büyümesiyle sonuçlanmıştır. Ancak Edinburgh araştırmacıları, bu hücresel yeniden programlama yeteneğini önceki keşifleri üzerine inşa ettiler.